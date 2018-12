Nicole Wille al fin se animó, en 2019 abrirá su restaurante

Entre ollas, recetas, dos niños, el esposo y los pedidos, se arregla para quedar 100 puntos y posar para el lente de la cámara de su hermana. Divertida, relajada y superoptimista, la bella familia se instala en la cocina. ¿Dónde más podía ser? Si a Nicole Wille y a Alcides Parejas les encanta ese lugar de la casa. Felices, juguetones y amorosos, posaron junto a Enmanuel Alcides y Alexia Parejas Wille.

Linda por donde se la mire, es cordial, carismática e inteligente. Es chef con especialidad en cocina de autor. Con ese bagaje de experiencia se ha animado a abrir La Creación, su restaurante que estará en el paseo Los Cusis y verá la luz en el primer trimestre del próximo año.

Habla de su pasión por la cocina y los platos de sus amores.

¿Cómo empezaste a ilusionarte con la cocina?

Siempre me llamó la atención. En casa de mi abuela, de parte de padre, de niña me ponían a pelar habas y arvejas, y teníamos recetas de galletas alemanas que hacíamos para Navidad y me encantaba. De esa manera creo que me inicié en la gastronomía.

¿Cuáles eran tus platos preferidos, cuando no estabas formada como chef?

La milanesa de pollo, una buena pasta y el queso burrata, que actualmente ya hay en Santa Cruz.

¿Dónde estudiaste?

Estudié Gastronomía en una cadena suiza llamada Mövenpick, en Alemania.

Luego hice diferentes cursos en otras escuelas y la carrera de Repostería en Buenos Aires. Ahí conseguí pasantías en el país vasco y tuve la oportunidad de trabajar con los chefs Martín Berasategui y Josean Alija, considerados entre los mejores en el mundo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me encanta ver las caras de satisfacción de mis comensales, así que me empeño en que experimenten sabores únicos. Me gusta crear todo el tiempo e indiscutiblemente que ese placer de comer sea compartido alrededor de la mesa.

¿Y lo que menos te gusta?

Es una profesión en la que tienes que estar parada bastante tiempo y nunca estás a salvo de una cortada o quemadura.

¿Qué es lo más importante de un plato?

Que tenga armonía y cuente una historia. Aunque no crean, el plato puede decirte si el chef está de buen ánimo o no. Esa es la sazón de la que todos hablan.

¿Cómo definís la nueva cocina boliviana?

Tiene mucho que ofrecer y me encanta que cada vez se apueste más por nuestros productos. Recientemente atendí cenas para la embajada americana y la embajada mexicana, y tuve mucho éxito con las fusiones de sabores que presenté.

¿Qué productos no deben faltar nunca a la hora de cocinar?

Eso depende de cada chef o persona que le guste cocinar. En mi caso me gustan mucho las especias y las hierbas, y es esencial tener buenas herramientas, mi cuchillo es mi arma en la cocina.

¿Qué opinás de esas degustaciones de sabores que hacen algunos chefs y la gente paga por comer a ciegas? ¿Es una tendencia mundial que ha llegado al país? ¿Lo harías?

Personalmente me encanta. Tuve la oportunidad de poder trabajar con un chef de estrellas Michelin y él ofrecía eso, dependía qué pillaba en el mercado para armar su menú degustación. Es algo que en el Viejo Mundo se implementa mucho y que ahora está cada vez más fuerte en América Latina. A mí me encantaría hacerlo.

Estoy abriendo mi restaurante en febrero o marzo de 2019, en el paseo Los Cusis, se llama La Creación, va a ser una cocina de autoría, y una de las propuestas va a ser un menú a ciegas.

¿Cuál es tu receta favorita?

Mis recetas favoritas son las que creo en momentos de inspiración, y tengo bastantes. Después de mi segundo embarazo estoy más creativa y curiosa que nunca.

Sabemos el apego que tenés con tu abuelita Olga Argandoña de Arzabe ¿Cuál es el plato preferido de ella, ese que le cocinás con mucho amor?

Con todo el amor del mundo le cocino chancho a la mantequilla supercrocante con salsa de tamarindo, ese plato, junto con un pavo jugoso, no puede faltar para Navidad en su mesa.

¿Qué es lo que te pide tu madre?

El plato favorito de ella es un spaguetti con salsa de trufa negra y champán. También se hizo fanática de una pizza con burrata y una salsa especial, que hago cada que me la pide, y me sale increíble.

¿Con qué plato conquistaste a tu esposo, sabías cuál era su favorito?

La primera vez que cociné para Alcides fue una lasaña, a pedido del esposo de mi prima, que fue nuestro ‘Cupido’. Le gustó tanto que me invitó a salir y me dijo que él también cocinaría para mí. Ambos compartimos la pasión por la cocina. Yo creo que así lo conquisté. Pero su comida favorita es el majadito.

¿Cuáles son tus tentaciones para el paladar en Navidad y Año Nuevo?

Sí, felizmente ya tengo clientes anuales que esperan el nuevo menú. Esta Navidad tendré pavo relleno con majao de yuca, salsa gravy de pavo y puré de manzana. También chancho crocante a la mantequilla con salsa de tamarindo y llajua.

Los acompañamientos son papas con crema de ajo y tomillo horneadas con mix de quesos; arroz con mantequilla de hierbas y tocino; ensalada de quinua con verduras salteadas y pesto de albahaca; y pan de maíz.

Otra oferta es la paella de mariscos, costillas de cerdo y chorizo. Salsa alioli, pan de ajo y pan en tinta de calamar.