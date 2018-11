Mindfulness, una decisión inteligente

Era una mañana inspiradora. Ante mi computadora, tecleaba frenética el arranque de una nueva historia Green & Fit para compartir con ustedes. Las palabras manaban con una naturalidad que hasta yo misma me asustaba. ¡Al fin despertaba mi veta de escritora! Una llamada de teléfono irrumpió este momento de iluminación literaria. Tras concluir la conversación, pensé que revisar los mensajes de WhastApp servirían de descanso antes de retornar al flamante artículo semanal.

¡Pues no!, decite que, al volver a la historia, me quedé en blanco. Por más que releía el texto ya avanzado, no encontraba la forma de seguir. ¿Para qué atendí esa llamada?

Antes de desesperarme, concentré mi atención en la respiración. Al inicio irregular y nerviosa, poco a poco más profunda. En pocos segundos, y gracias a esta dinámica de meditación, recuperé el control para retomar el artículo.

El mindfulness combina una parte de la inteligencia emocional con el arte milenario de la meditación. Por medio de la respiración trata de que nos concentremos plenamente en la acción que desarrollemos en ese instante y la ejecutemos con atención plena, con los cinco sentidos puestos en la labor. Al mismo tiempo, esta conciencia plena nos ayuda para discernir las distracciones innecesarias y frenarlas antes que rompan la concentración.

En el ámbito empresarial y ejecutivo, el mindfulness ha crecido de manera importante como forma de frenar el estrés y de concentrar la atención plena en la toma de decisiones.

Después de estudiar e investigar sobre esta corriente que explora la inteligencia emocional, me cuestioné ¿cómo aplicar estas técnicas a mi estilo de vida?.

En esa búsqueda personal irrumpió una palabra que robó mi atención. No pude resistirme y tuve que dejar todo para centrar la atención plena en ella: mindfoodness. Según el sicólogo Alejandro Camacho, cocreador de este concepto, esta tendencia pretende hacer del momento de comer una rutina más sana, así como más relajada.

De acuerdo al investigador, los hábitos de alimentación que tenemos juegan, muchas veces, en contra nuestra. Comemos rápidamente, mientras nuestra atención está en la televisión o el teléfono, sin atender a la textura y sabor de los alimentos, incluso, en ocasiones, no logramos combinar los alimentos de manera adecuada.

Otro hábito perjudicial que reseña Camacho destaca el ansia por comer como forma de encubrir algunas emociones.

La alimentación consciente alienta una decisión responsable durante todo el proceso, desde la compra de los alimentos hasta la forma de prepararlos, fomentando una alimentación sana y variada.

Beneficios del mindfulness

Combate el estrés, la ansiedad y la depresión. La respiración consciente y rítmica reduce los niveles de cortisol, una hormona que se libera en respuesta al estrés.

Acaba con los problemas de insomnio. El mindfulness permite una respuesta emocional “facilitando el control de la activación cortical por la noche, lo que ayuda a dormir mejor”, ratifica Holly Roy, autor de la investigación.

Protege el cerebro previniendo enfermedades y patologías asociadas al envejecimiento.

Aumenta la capacidad de concentración gracias al control de estímulos y la inteligencia emocional.