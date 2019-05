Mil y un usos del aceite de coco

Contactos en redes sociales. Facebook Fan Page: Ma.IngridRivero / Instagram: Ma.IngridRivero / Twitter: @MaIngridRivero

Me sorprendió en un soleado día de playa. Apareció en el momento más inesperado para conquistarme con sus inagotables cualidades. ¡Cómo no enamorarse! Si hasta su silueta era tentadora… Recuerdo ese voluminoso coco, coronado con una sombrilla roja. No me pude resistir. Fue mi primera experiencia con el agua de coco.

Días después, comenté con una amiga y le relataba la sensación de saciedad que me produjo la refrescante bebida natural. Para mi asombro, esta amiga me comentó sobre el aceite de coco y sus mil y un usos. “¡Perfecto!, grité inmediatamente, ¡Hay que probarlo ya!

“El aceite de coco es uno de los pocos aceites de origen vegetal con casi el 90 % de ácidos grasos saturados en su composición”, constata Samantha Penfold, la creadora de Organic Market & Food, en España. Estas grasas aportan triglicéridos muy beneficiosos para el corazón, la quema de grasas y el cerebro; además, reducen el colesterol y mejoran el nivel lipídico.

Penfold cataloga el aceite de coco como un súper alimento por sus grandes propiedades medicinales. “Puede matar hongos, infecciones y bacterias en nuestro organismo, favorece la reducción de la grasa abdominal y puede ayudar a los pacientes de Alzheimer por su efecto beneficioso sobre el funcionamiento cerebral”, resalta la experta.

La fundadora de The Notox Life, Izanami Martínez, destaca el poder del aceite de coco como cosmético natural que hidrata y protege la piel y el cabello. “La vitamina E que contiene es un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel, y sus proteínas reparan los tejidos y contribuyen a la salud celular”, explica Martínez.

Personalmente, utilizo este aceite para desmaquillarme e hidratar la piel o para “bañar” las pestañas, en la noche mientras duermo. Su resultado es tan beneficioso que decidí botar todos los productos químicos que utilizaba anteriormente ¡y no me arrepiento! Les aseguro que desde que uso las cremas faciales y corporales, además del aceite de CocoLovers mi piel se regenera mejor y goza de mayor luminosidad.

“Un masaje en el cuero cabelludo nutre la raíz del pelo favoreciendo su crecimiento y previene y alivia la caspa. Lo ideal es comenzar con pequeñas cantidades e ir observando cómo responden el pelo y el cuero cabelludo”, concluye la creadora de The Notox Life.

Y si sus cualidades estéticas son increíbles, no te imaginás su valor nutritivo…Pero eso será para otro artículo.

Seis beneficios para la salud

Adelgaza

El aceite de coco extra virgen crudo, puede ayudar a perder grasa abdominal. Los ácidos grasos del aceite de coco aumentan el metabolismo de las personas en tan solo 24 horas.

Abrillanta la piel

Las propiedades hidratantes se complementan con su función de protección ante los rayos ultravioleta, lo que convierten al aceite en una crema necesaria para el cuidado de la piel.

Repara el cabello

Una máscara capilar disminuye la rotura de cabello, lo nutre y le da más brillo.

Ideal para freír

Cuando hablamos de aceite de coco orgánico estamos seguros que eliminamos muchos elementos tóxicos que acompañan a nuestras frituras. Ojo, con una cuchara de aceite más que suficiente. Además: elimina hongos, bacterias y virus patógenos y, mejora la función cerebral.

¿Cómo conservarlo?

El aceite de coco se conserva a la temperatura ambiente. Es importante que no le dé el sol de manera directa.

En ocasiones tiene una presencia sólida, como pasta. Esto ocurre cuando la temperatura baja de los 24 grados. Basta colocar un poco en la sartén y verás que pronto se torna nuevamente en su forma líquida y podés darle el uso que precisás.

Para aplicar en la piel, el cabello o en las pestañas, podés buscar la crema o aceite. En ambos casos asegúrate que sea orgánico y libre de químicos.