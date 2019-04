Meriendas con sabor y siempre a mano

¿Quién no quiere un hijo sano, fuerte y bien alimentado? Como madre, he probado de todo para alimentar a mis hijos. Las noches se hacían interminables cuando tocaba alistar las “cosas del colegio” y tocaba preparar una comida saludable para la lonchera. ¡Lo intenté todo! Frutas enteras, frutas en piecitas, ensalada de frutas. ¡Nada! Por una u otra cosa, a la hora del recreo, esa jugosa fruta no parecía tan sabrosa.

No recuerdo bien cómo llegué a dar con ellas. Al principio sentí que era una idea extravagante, demasiado exótica para ser buena. ¿Frutas liofilizadas? Más parecían una especie de retorcidas y crujientes papas fritas afrutadas. Fue probarlas y sentir el sabor. Y ni les cuento cuando mi hijo las probó. Los colores, el crujiente sonido al masticarla o las formas irregulares que le permitían soñar con su voraz apetito se convirtieron en un juego para él. Con la inclusión de frutas liofilizadas en su lonchera, me aseguro de que se alimenta de manera saludable y cubre el cupo de frutas por día que se recomienda. Además, es sumamente fácil de conservar y colocar en la lonchera, sin perder nada de tiempo.

Resulta tan práctico que hasta yo empecé a cargar pequeñas bolsitas de fruta liofilizada para mis meriendas.

El portal web Alimente explica que el proceso de liofilización consiste en la conservación mediante sublimación que permite reducir las pérdidas de los alimentos sensibles al cambio de temperatura. Califica como uno de los mejores procesos de conservación de productos biológicos porque encara dos procesos fiables: la congelación y la deshidratación. En este proceso no se recurre ni a conservantes ni a productos químicos; las frutas mantienen la gran mayoría de sus vitaminas y minerales.

BENEFICIOS

1. Regula la digestión. - La fibra es un facilitador natural de la digestión. También mantiene los niveles de colesterol bajos, clave para reducir los riesgos de enfermedades del corazón. Una porción regular de fruta liofilizada, el equivalente a un puñado, contiene 2 gramos de fibra.

2. Combate los radicales libres. - la gran concentración de antioxidantes impactan positivamente en el organismo ya que combaten los radicales libres, asociadas al cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas.

3. Protege el sistema inmunológico. - Su consumo complementa una alimentación balanceada rica en hierro, potasio, vitamina A y C, cuyos nutrientes ayudan a proteger el sistema inmunológico al mismo tiempo que contribuyen a una buena oxigenación de la sangre.

4. Mantiene el peso a raya. - en comparación a la fruta deshidratada cuenta con una cantidad mínima de calorías. Su consumo regular permite la sensación de saciedad y, por tanto, contribuye a la bajada de peso.

5. Aporta un extra de energía. - resulta ideal como un snack que nos carga de energía a media jornada y nos alienta para seguir activos todo el día. Y lo mejor de todo ¡no precisa azúcar!

La liofilización es un proceso complejo para hacerlo en casa. A diferencia de la deshidratación, el procedimiento consiste en congelar la fruta y lograr que el agua pase del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido, lo que permite conservar la estructura orgánica de la comida y todas las propiedades nutricionales. La deshidratación solo conserva la fibra y el hierro, perdiendo el resto de las propiedades nutrientes.