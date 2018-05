Marketing femenino, porque ellas deciden

Gemma Cernuda es socia fundadora de Peix & Co, la primera agencia de Comunicación en Femenino de España; creadora del blog Ellas deciden y la primera marketing to women consultant Spain (consultora de mercadeo para mujeres en España). En esta ocasión se presentará en Exma The Marketing Economy, el evento corporativo más influyente del país para inspirarnos con su conferencia Branding femenino.

Esta speaker (conferencista) es experta en el marketing enfocado a las mujeres. De hecho, ha trabajado durante 10 años en una investigación que denota el poder del consumo femenino y cómo los productos son importantes para este público. Así lo expresa en su libro Ellas deciden.

“La mujer siempre ha sido un ser muy completo, ocupado, multitarea y multietapas; esto es una ventaja para nosotras porque tenemos el poder de decidir. Las marcas, servicios y productos necesitan gustarnos”, aseguró Cernuda en una charla con Para Ellas.

Las mujeres decidimos

De acuerdo a datos que facilita Cernuda, el 80% de las decisiones de consumo son femeninas, en cambio el 80% de las decisiones económicas son masculinas. Una realidad que genera un contraste entre lo que venden las marcas y lo que realmente quieren las mujeres. Gemma sugiere que la presencia femenina tiene que estar involucrada en todo el proceso de la compra, atravesando incluso en la producción.

“Cuando contrates una agencia de publicidad, un equipo creativo, de diseño, marketing o branding, exige que haya mujeres en el equipo, y si no, no contrates ese equipo. Es imprescindible que en todo proceso creativo y comunicativo haya mujeres y que se pase el filtro de género”, acotó.

Sobre esta base, Cernuda propone el lenguaje bilingüe, el masculino y el femenino. La idea de este concepto es no excluir ni al hombre ni a la mujer. En Exma 2018, Cernuda ampliará este concepto para hacer marcas mucho más rentables y sostenibles. Para más información de la ‘speaker’, ingresá a: www.exma.com.bo