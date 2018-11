Marisa Viera es una minicientífica del cabello

Marisa Viera Hair Studio es el centro de belleza en la capital cruceña de María Isabel Viera (Marisa Viera), que se destaca por ser un sitio singular dedicado a la reestructuración molecular consagrado a la salud y bienestar del cabello, de adentro hacia afuera.

¿Qué diferencia a su studio de otros centros?

Difiero porque utilizo productos orgánicos y libres de toxinas en el tratamiento de cabellos.

¿Cómo se decidió a elaborar y usar productos orgánicos?

Las toxinas de los materiales con los que empecé a trabajar me produjeron alergias, soy sensible al amoniaco. Pensé en dejar la carrera o buscar una alternativa y me acerqué a la tecnología molecular, para quitar los componentes tóxicos a los productos.

La base para ellos fueron mis estudios de tricología. Pertenezco al World Trichology Society de Nueva York (EEUU) y como orgánica naturista he hecho cursos de destilación de agrocosméticos directo de la planta al producto en Goudon (Riviera francesa), Herbal School (California) y fábricas de destilación, en Roma (Italia).

¿Fabrica su propio champú?

El romero y el tomillo fueron mis perfectos aliados para ayudar al cliente en la desintoxicación y desinflamación del cuero cabelludo. Luego de más de 20 meses de trabajo equilibrando la fórmula, hace un año que lancé mi champú. Con este trabajo contribuyo a demostrar que en el país tenemos materia prima y producción orgánica para la belleza.

Estoy formando una alianza productiva con las recolectoras de Palmarito de la Frontera.

