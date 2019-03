María Paz Blanco: “No soy bloguera, ya no soy millenials ”

Vestida de Carolina Herrera de pies a cabeza, blusa celeste, jean azul y estiletos rojos. ¿Accesorios? solo en las manos y dedos, todos en plata. Sin una gota de maquillaje e igual de altiva que la venezolana que la encandila con su ropa. Alta, espigada de finos modales, pero muy real, natural y cercana. Así nos recibió en el lobby del Marriott Santa Cruz de la Sierra Hotel.

Chilena, radicada en Santiago, consultora y coach de imagen personal líder en el mercado, sicóloga de profesión e inmersa en el mundo de la moda y de la belleza por necesidad e influencer accidentalmente. Cree firmemente que la mejor manera para vivir feliz y contribuir positivamente en este mundo es siendo uno mismo por dentro, con el cuerpo y con la imagen que proyecta.

¿La imagen es una herramienta de realización?

Haz de tu imagen una herramienta potente de realización y desarrollo personal. Recupera la conexión contigo misma, transforma tu vida desde dentro y proyecta una imagen genuina. Cuando eres consciente de esto, es más posible tu realización personal.

Pon a tu favor lo que sientes, tu cuerpo y tu imagen, porque cualquier cambio que hagas en ellos con conciencia, afectará al global de tu estilo de vida y pondrá fuerza en tu forma de presentarte ante el mundo para conseguir lo que quieres.

¿La ropa puede empoderar a la mujer?

No enseño a vestirse, es cuestión de abrirles la perspectiva a las mujeres. A mí no me interesa que la blusa se vea bien en vos, me interesa que te sientas bien con esa blusa.

Ser una mujer que se conoce es determinante, el conocimiento empodera y el empoderamiento genera confianza, no solo hacia nosotras mismas sino hacia los demás, es comunicar al mundo la felicidad de ser quien se es, de lograr las metas propuestas en el ambiente en que nos desenvolvamos, estando siempre listas en cualquier lugar y en cualquier situación no solo desde adentro, sino con el outfit indicado.

¿Es importante la imagen?

Hay cosas que son súper importantes, no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, es una consigna que hay que meterse en la cabeza.

Como sicóloga desarrollé mi carrera en el mundo corporativo y en recursos humanos, ahí me di cuenta que las promociones, asensos, asignaciones y cambios tienen que ver con la gente capaz, pero también con la que logra uun buen engagement (compromiso) y seguridad personal y lo proyecta con su estilo.

Creo que efectivamente la imagen sí es un instrumento importante de realización personal.

Cuando estas en el mundo laboral, uno no tiene una hora para validarse, por ello la impresión y la imagen cobra mucha relevancia. Me encantaría decir que la imagen no lo es todo, porque una buena conversación sostiene la buena primera impresión o la derrumba.

La imagen es importante para las primeras impresiones, te da seguridad personal, pero uno luego tiene que darle el contenido.

Ahora que se habla de reducir la basura y reutilizar las cosas, denos cinco tips para ser una fashionista responsable

Me encanta esa pregunta. Lo primero es preguntarse si uno necesita o no necesita eso.

Otra cosa, es el tema de conocer el cuerpo, cuando empiezas a entender que tu cuerpo es de esta forma vas a identificar cuáles son la prendas que te quedan bien y de vas a comprar solo esas cosas.

Tengamos conciencia de lo que ya tenemos en nuestro armario, para no repetir los ítems. Les permito repetir una camisa blanca, un jean o un vestido negro.

El estilo de vida, es importante, si sos mamá de cuatro niños y tu vida social es en casa y no asistes a eventos, que sacas con comprarte el blusón de lentejuelas si no te lo vas a poner nunca.

El presupuesto. No entramparse, distribuir bien las fichas de los que queremos y necesitamos.

¿No comprar cosas baratas en los saldos o liquidaciones?

En ciertas cosas sí. Por ejemplo, si te vas de vacaciones y tenés hijos chicos, llévate un par de poleras más económicas, porque podés mancharlas y te va a pesar tu prenda de marca .

Uno tiene que tener ropa para distintas ocasiones. Las mujeres tienen que entender su estilo de vida para armar su armario.

¿Qué debemos tener todas en el ropero?

Fundamental, es un jean, toda mujer debe tener dos pares que le queden bien y arme el cuerpo. Salí de las marcas, busca lo que tengan buena calidad y comodidad.

El trench, es multifunción, se usa en otoño, en invierno y en primavera y siempre se ve bien, podes ponerte con tenis o estiletos, sugiero en camel, luego azul marino o negro.

Una blusa blanca que te quede bien. Me voy por los algodones.

Un vestido negro que te quede fantástico y te sirva para todo. El vestido tiene que ser elegido de acuerdo a tu cuerpo. Corto sí o sí en caso de tener el abdomen prominente, pero tenés bonitas piernas. Pero si tenés tobillos gruesos, baja el largo y ocúltalos. Y mostrá un poco de hombros.

Unas ballerinas, chatitas, planitas o flats, super prácticos para todo, si eres más bajita, prefiere las puntas para proyectar la figura. Más allá del taco preocúpense de la forma del zapato.

¿Qué consejos le darías a las bolivianas para vestir siempre bien?

Es fundamental proyectar una imagen que sea consecuente con nuestra personalidad y estilo. Cuando esto ocurre, podemos lucir cómodas y a gusto con nuestra ropa.

A su vez, deshacerse de todo aquello que esté viejo y estropeado y cuidar siempre que nuestros accesorios, tal como zapatos y bolsos estén siempre en perfecto estado. Y, por último, una linda manicure siempre es una excelente opción.

¿Dónde te encontramos?

En la web: www.effortlesschic.cl

Facebook: https://effortlesschic.cl/

Instagram @mpblanco

mpblanco@effortlesschic-cl

Me gusta decir que también me pueden encontrar en la plaza cerca de mi casa paseando con mis tres niños.