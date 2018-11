María Irene Squilaci Sandóval asesora de políticos

La joven tenista y amante del deporte blanco, ganadora de la Raqueta de oro, de la Asociación Cruceña de Tenis, en 2001 y 2002 se ha convertido en pastora cristiana y en líder de la organización cristiana Sancap, dedicada a hacer proyectos de transformación para Latinoamérica. Siguió estudios superiores y obtuvo una licenciatura en Ministerio Cristiano de Abilene Christian University, Estados Unidos; tres especialidades en Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas y Pentateuco; un diplomado en Educación Superior; siguió la carrera de Derecho en la universidad Domingo Savio y actualmente está cursando una maestría en Liderazgo Organizacional Internacional, en Regent University, Virginia.

Es conferencista internacional y rectora para Latinoamérica de la Red de Transformación Global (RTG) y en los últimos cinco años se ha dedicado a mentorear, asesorar y entrenar líderes en las áreas de política, negocios, educación y la iglesia, en varios países de la región.

¿Los seminarios y conferencias que dicta en distintos países son sobre liderazgo?

Me he especializado en temas de gobierno, familia, educación y negocios. Hace cinco años trabajo con el doctor Mark Beliles, presidente de la Red de Transformación Global y asesor político de muchos presidentes en el mundo.

¿Cómo desarrolla esa labor de asesoría?

Es un trabajo de consultoría empresarial, soy entrenadora y mentora de líderes en principios bíblicos de economía, política, gobierno, medios de comunicación, educación y negocios. Trabajamos con empresarios por toda América Latina y con personas políticas, más que nada nos dedicamos a trabajar con gente de fe que por primera vez quiere incursionar en la arena política. Mi asesoramiento es en base a la Biblia y hemos empezado proyectos empresariales, sociales y políticos con esta ideología por la gloria de Dios. Por ello, hemos sido reconocidos en Ecuador.

¿Premiada en el exterior?

Nos invitaron para dar conferencias de capacitación y orientación en la Alcaldía de Guayaquil, Ecuador, por un grupo de jóvenes cercanos al alcalde y por la labor que hicimos, la presidenta del Concejo Municipal, a nombre del alcalde Jaime Nebot, nos nombró Hija ilustre de esta ciudad, él es una autoridad que ha desarrollado un trabajo extraordinario en su ciudad.

Hemos viajado a Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, como asesores de transformación.

¿Por qué transformación?

Lo que hacemos es enseñar principios que históricamente refleja la Biblia y que ha traído prosperidad y justicia a países exitosos; con el doctor Mark hemos estudiado qué tienen en común esas naciones desde sus inicios y vimos que la mayoría de los presidentes de grandes empresas de estos países, son cristianos, y con su liderazgo han logrado posicionarse donde están, debido a su ética y honestidad en el trabajo, esa conducta ha eliminado la corrupción y ha logrado más trabajo, prosperidad y desarrollo.

Es así como se debe transformar a los líderes para construir naciones justas y prósperas.

¿Cómo empezó con este entrenamiento de líderes?

Cuando regresé al país, luego de formarme en Estados Unidos fundé la iglesia Los sueños de Dios, empezamos a ver que Bolivia necesitaba una transformación integral, que no solo debíamos llegar con la palabra de Dios, sino que teníamos que llegar con reformas sociales y en todas las áreas poder hacer cumplir el sueño de Dios, de construir una nación que le dé la gloria, que sea próspera, que sea justa, que refleje sus principios y sus deseos de sacar a la gente de la miseria y de la pobreza.

¿Cuál es la base de esa enseñanza o asesoramiento?

Una de las áreas que me toca es el tema de familia, porque cuando damos conferencias nos enfocamos en hacer entender a los políticos que más importante que cualquier otra cosa que quieran hacer, es enfocar políticas públicas en favor de la familia, porque cuando las familias son robustas y fuertes, las naciones son prósperas.

En el lugar donde hay índices de divorcios muy altos, la mujer tiene que trabajar el doble y dejar a sus hijos casi abandonados, porque la carga de sostener un hogar está solo sobre sus espaldas y eso ocasiona muchos problemas con los niños y jóvenes; nosotros ayudamos a la mujer a recuperar su rol, trabajamos en que ella recupere su espacio en el hogar, queremos que sea emprendedora, que siga el propósito de Dios, pero debe reconocer que su propósito principal es formar líderes para el país y esos son sus hijos. El liderazgo más grande de una mujer está en la formación de sus hijos.

¿Está casada, tiene niños?

No tengo hijos, no soy casada, pero me encanta la capacitación familiar.

Por ello he escrito este año un libro de autoayuda para la familia y para los políticos, es un híbrido entre familia y Gobierno, que contiene cinco capítulos, sobre cómo debemos tener el rol de crear sociedades y tecnologías. Es cómo los políticos deben entender la importancia de la familia, hacerlos despertar de que políticas públicas no solamente sean hacer carreteras o puentes, sino que necesitan empezar a ver la realidad de la familia y hacer cosas que empoderen a la mujer y al varón en el hogar para que podamos formar nuevos líderes.

El libro se llama Destronando al estado, principios para liberar familias.

¿Además de las asesorías es miembro de plataformas digitales activistas?

Tengo mi plataforma que se llama PUC, Plataformas Unidas Cristianas, somos una agrupación de 22 plataformas cristianas que estamos en este momento.

En Bolivia se matan liderazgos por la ambición de perpetuarse en el poder, necesitamos de los políticos viejos para que nos den sus experiencias, pero también precisamos que nos abran espacios.

Lo que tiene que prevalecer son los proyectos, tenemos que dejar de votar por líderes y empezar a votar por ideas.

Queremos que los políticos respeten nuestro movimiento, nuestros ideales y causas, porque estamos trabajando por ese fin.

Estamos en época electoral, por las elecciones primarias con rumbo a las nacionales, en 2019 y en 2020 se vienen las municipales y de gobernador ¿Se animaría a candidatear?

Me animaría a ser candidata y estoy preparada, lo llevo en los genes, vengo de una familia de políticos de trayectoria en el país.

Me animaría siempre y cuando hayan dos factores importantes, el primero es que tenga gente alrededor con capacidad, porque una sola no puede estar haciendo todo, necesito un equipo de personas que piensen como yo y que quieran hacer cosas verdaderas, porque uno entra solo y en la arena política hay mucha corrupción y cosas negativas, entonces empieza a absorberlo el sistema, y eso no quiero, quiero entrar con un movimiento de personas íntegras.

La segunda condición, es que nosotros tengamos la oportunidad de entrar y manejar un proyecto personal, que no nos impongan un proyecto ajeno, sino que las ideas nazcan de la juventud, de gente que tiene visión para transformar este país hacia el desarrollo y la tecnología. No miremos el pasado, miremos hacia adelante y que con la oportunidad de ser líderes políticos, nos permitan implementar ideas propias. Si hay esas dos condiciones me meto para hacer cambios, porque el tiempo de uno vale oro y no podemos malgastarlo en seguir haciendo lo que han hecho otros. Con la bendición de Dios se logra todo.