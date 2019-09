Look, palabra de instagrammers

Tres influencers e instagrammers festejan con Para Ellas en este nuevo aniversario, con consejos sobre moda y belleza.

Valerie Monic propone cómo definir tu estilo y empoderarte en el proceso: “¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguras con nuestro guardarropa, aun sabiendo que fuimos nosotras las que pagamos por esas prendas? Encontrar un estilo personal no fue nunca sencillo, pero tampoco imposible. Uno de los tips que me ayudó mucho es reconocer qué tendencias me gustan más, así como tú, yo también tengo influencias de personas que me ayudaron a perder el miedo a explorar en la búsqueda de mi estilo personal y por consecuencia sentirme e m p o d e r a d a c o n cómo me veo, después de todo si te sientes bien, te ves bien.

Busca inspiración, el primer enemigo que se hace presente es la inseguridad, porque pensamos que no se verá como en la foto de nuestro celular, pero ¿cómo saber si algo es delicioso sin probarlo?, animarse a probar y perder el miedo, es el paso a sentirnos seguras con nosotras mismas, recuerda que son solo prendas y tú le das ese toque de estilo personal.

Belleza y bienestar

Vanessa Suárez indica seis pasos sencillos, que podrás seguir, con lo que tenés es tu neceser de maquillaje, para lucir radiante día a día. “No te olvidás que la belleza comienza con la decisión de ser una misma”, afirma.

Por su parte, la cosmiatra Patty Llobet, indica que: “Salir del gabinete y realizar nuevas actividades, como cosmetóloga me hace sentir mucho más útil y feliz, haciendo lo que me apasiona, que es cuidar rostros y ver mujeres felices con el cambio, bajo el lema: cuidar tu piel es mi misión”.

Valerie Monic

DISEÑADORA Y LOCUTORA

¿Cómo definir tu estilo y empoderarte en el proceso? “Deja de preocuparte por el que dirán, si te gusta ponetelo, pero eso sí, sé honesta contigo misma no caigas en las tendencias del momento solo para ir con la moda, después de todo la moda cambia, pero el estilo prevalece. Acéptate tal cual eres, si bien tenemos una influencia de cómo debe verse una ‘mujer perfecta’, recuerda que es solo una ilusión, la mujer perfecta es la misma que está leyendo esta columna, con tus estrías, celulitis y manchitas en la piel, si bien algunas prendas fueron diseñadas para cubrir esas ‘imperfecciones’, hoy en día, son las mismas las que nos hacen perfectas a nuestra manera, y es así como debes sentirte, recuerda comprar para potenciar tu belleza natural, no para ocultarla. Atrévete a lucir como siempre soñaste, pero ojo no lo dejes en sueños, las mujeres empoderadas nunca se quedan de brazos cruzados, diviértete y disfruta de cada etapa y sobre todo se tú misma”. Seguila en Instagram: @sweetmonic

Vanessa Suárez

MAQUILLADORA

Tendencias y trucos para tu maquillaje en los días fríos "Te propongo seis tips para esta temporada del cierre del invierno. 1. Ponete una crema súper hidratante, al bajar las temperaturas la piel necesita extra hidratación para que no se reseque, y a la hora de maquillarte, mezclá tu cremita con la base, para que tu rostro se vea radiante 2. Sellá tu base, con un polvo suelto, o el polvo compacto, usalo con una brocha. 3. Aprovechá y maquillá los ojos con tonos oscuros. Trazá una línea recta sobre el párpado superior con un lápiz negro y la difuminás, igual en la parte de abajo del ojo. Ponete mucha mascara de pestañas, para tener un efecto del ojo más abierto. 4. Aplicá un color claro en las mejillas, para no quitar el protagonismo a los ojos. 5. Si necesitás poblar tus cejas, maquillalas muy suavemente. 6. En los labios, podés usar tonos uva, marrón oscuro, o nude, si querés que sean tus ojos los protagonistas". Seguila en Instagram: @vanebaute

Patty Llobet

COSMIATRA

Beauty coaching “El ser humano, desde que tomó conciencia de su propia responsabilidad y adquirió un sentido de permanencia en la tierra, sintió la imperiosa necesidad de protegerse y también de cuidar y realzar las cualidades estéticas naturales de su piel. ‘La vanidad existió y existe’. El objetivo del taller que realizo, llamado Beauty coaching, tiene que ver con tratar de mejorar la rutina de las personas interesadas en tener una práctica de cuidado facial acorde a sus necesidades. En estos días donde se busca conseguir el bienestar físico y mental, ofrezco mis conocimientos para aportar dos horas con lo siguiente: Poder aprender a identificar el tipo de piel que tienes. Conocer gente nueva. Tener una rutina adecuada a cada ritmo de vida. Poder compartir unas agradables mimosas para disfrutar un momento de relax entre iguales. Consultas al 761-21638. Seguila en Instagram: Patty Llobet