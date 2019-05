Liderazgo femenino el valor de construir juntas

Tenés esencia de líder, me dijeron en mi etapa de colegio cuando afrontaba mis primeros emprendimientos. Me costaba creerlo. Años más tarde, escuché esa misma expresión en otro contexto diferente.

Esta vez, tenía enfrente a 24 mujeres, madres de familia todas, que componían el club de madres de los barrios Santa Lucía y Los Cusis (ambos en el Distrito 6). Me invitaron para compartir experiencias y potenciar los liderazgos que estas mujeres ejercen en sus entornos.

Sus vivencias fueron una interesante lección de vida, un aprendizaje sobre cómo sobresalir a pesar de las complicaciones. Tras compartir una tarde con ellas, descubrí nuevas cualidades que una líder y motivadora debe poseer.

Estas mujeres me mostraron la importancia de la colaboración y el aporte desmedido en favor de la construcción colectiva. Frente a un liderazgo tradicional, sustentado en el individuo como detonante de la acción, las madres me presentaron un liderazgo basado en el compromiso y apoyo mutuo. ¡Ese es el verdadero liderazgo femenino! Su ejemplo fue inspirador, fue el detonante de Foro Mujer, una plataforma promovida por Plan Internacional y EL DEBER que busca reunir a mujeres líderes para impulsar la acción colaborativa. El sustento conceptual de Foro Mujer germina en las bases filosóficas del shared value (valor compartido).

Valor compartido

El término valor compartido surge como una propuesta de Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, en 2011 quien incentiva a las empresas a ver más allá de las acciones de responsabilidad social que acostumbran. La creación de valor compartido en lugar de enfocarse en mitigar los daños de su operación, se centra en la innovación de sus propios procesos para promover el progreso social. La empresa que evoluciona a un modelo de creación de valor compartido es consciente de las necesidades sociales y ambientales de su entorno, así como de los beneficios que puede ofrecer a través de su funcionamiento y su reinvención.

En Foro Mujer se convoca a mujeres representativas y líderes de nuestra sociedad para impulsar programas de formación, análisis y desarrollo en beneficio de las más jóvenes de nuestra sociedad. Bajo un modelo de gestión compartida se diseñan las acciones y los programas de trabajo que fortalezcan al grupo destinatario específico.

Convoca al espíritu solidario para apoyar una gestión que beneficie a los sectores más carenciados de la sociedad.

Consejos

Entre los puntos más destacados que direccionan el actuar de esta plataforma podemos mencionar:

* El empoderamiento y liderazgo de la mujer en diversos ámbitos de la sociedad.

* Actividades de promoción y desarrollo, con respaldo en los programas de acción social, para mejorar la condición de vida de las mujeres y niñas.

* Un observatorio de la situación de la mujer en nuestra sociedad.

* La reivindicación de los derechos de los niños, con especial enfoque en las niñas, como forma de construir un espacio de igualdad sostenible en un futuro.

Juntas, podemos construir un mejor entorno para convivir.