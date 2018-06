La incomprendida glándula tiroides ¿cómo debes tratarla?

La enfermedad de la tiroides afecta a miles de bolivianos, y más de la mitad no lo saben, nos explicaba el endocrinólogo Douglas Villarroel en una consulta sobre la hormona que discrimina especialmente a las mujeres.

Injustamente se le atribuye ser la causante de la obesidad, y además, por razones desconocidas, las mujeres están ocho veces más predispuestas a padecer de enfermedades de la tiroides que los hombres.

Los problemas de la tiroides están entre los menos detectados o mal diagnosticados. Esto es porque generalmente los médicos no examinan la tiroides y estas enfermedades aparecen lentamente, con síntomas que pueden ser muy ambiguos, observa el experto en tratamientos hormonales.

Deficiencia de yodo



La deficiencia de yodo es la causa más común del bocio (agrandamiento de la glándula tiroides). ¿Cómo podemos prevenir esta deficiencia en nuestro día a día?



El yodo es esencial para la producción de las hormonas tiroideas y para evitar enfermedades de la tiroides y el bocio (agrandamiento de la tiroides). Sin embargo, el yodo solo podemos obtenerlo a través de los alimentos, con una dieta alimenticia equilibrada, ya que nuestro cuerpo no produce yodo.



El yodo se encuentra en varios alimentos y de forma natural en el suelo. Lamentablemente en Bolivia nuestro suelo no tiene yodo, por lo tanto, nuestros alimentos como el rábano y otros, no contienen yodo. ¿Qué hacemos?

Yodo en la sal y en las vitaminas



El mejor tratamiento es la prevención y a través del consumo de yodo en la dieta durante toda la vida, especialmente durante la gestación.



“Los niveles dietéticos recomendados de yodo en los adultos son de 150 μg al día. Si usted le añade sal de mesa a sus alimentos, debe utilizar sal yodada. Una cucharadita de sal yodada contiene aproximadamente 400μg de yodo. La mayoría de las multivitaminas que contienen yodo, tienen como mínimo 150 μg, pero mejor es fijarse en su contenido porque solo la mitad de las diversas multivitaminas que hay en el mercado contienen yodo.



Durante el embarazo, los niveles dietéticos recomendados son de 220 μg de yodo al día y 290 μg de yodo al día para las mujeres que están dando de lactar. Es recomendable que todas las mujeres embarazadas y que estén dando de lactar tomen una multivitamina prenatal que contenga 150μg de yodo al día”, deja bastante claro Dr. Douglas Villarroel.