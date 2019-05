La bici es la reina del transporte sostenible

La bici es la mejor forma de desplazarse en la ciudad, sean distancias medias, cortas y largas, es un transporte alternativo y económico.

En distancias menores de 10 km, el recorrido es más rápido en bicicleta que en auto; en bicicleta se va a 20 km/h. Sumado a esto las emisiones de CO2, en el caso de la bici es de cero, no usa combustible fósil o gasolina, en cambio en un auto consume gasolina 2.42 Kg CO2e/litro y diesel 2.7929 Kg CO2e/litro.

En Santa Cruz, la gente usa la bici para mantenerse en forma, divertirse, socializar y como medio de transporte, limpio y eficiente. Manejar bici ayuda a combatir el sedentarismo y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, permite interactuar más con el entorno y activar los niveles de concienciación ambiental.

Sin embargo, se necesita más que tener una bicicleta y en ciudades como la nuestra, exige otras medidas de integración, carriles seguros para bicicletas, ciclocalles, respeto al ciclista en el tráfico, habilitación de estacionamientos y mecanismos de integración con el transporte público entre otros factores.

Ellas sobre ruedas

Claudia Araúz es cruceña y estudió ingeniería ambiental. Distribuye comida vegana, trabaja con uno o dos ciclistas. Ve en el empleo de bicicletas un medio de transporte alternativo económico y sobre todo no contaminante del medioambiente: “Lo que me motiva es el cuidado al medioambiente, empecé manejando bici cuando era estudiante, porque era más barato para transportarme. Si bien Santa Cruz es todavía una ciudad hostil para el ciclista urbano, en mi experiencia hay una buena respuesta de la ciudadanía. Aún así, es mucho mejor subirte a una bici que a un auto, en bici generas endorfinas y puedes llegar a cualquier parte”.

Mercedes Banegas, ciclista urbana y estudiante de sicología, maneja hace más de seis años y recorre unos 20 km al día. Estima que en Santa Cruz existen alrededor de 20 mil ciclistas, distribuidos en más de 60 grupos. Se calcula que al menos el 1% de la ciudad maneja bicicleta: “Jamás me subo al micro, tengo una salud espectacular y desde que manejo no tengo migrañas. Ahorro y no aporto el consumismo. A esta ciudad, le falta mucho para ser una ciudad amigable con el ciclista; hay que estar alerta, porque los autos no guardan el metro y medio de distancia. Nos hace falta un buen estudio y tomar en cuenta la opinión de quienes nos movemos diariamente en bicicleta, para construir leyes”.

Grecia Barrionuevo es madre y tiene un negocio de venta de plantas: “Manejar bici te cambia, ves la ciudad desde una perspectiva más amigable. Al principio no tenía idea pero poco a poco aprendí. No todo es perfecto, ni todo es un desastre respecto a manejar bici en Santa Cruz. De niña mi sueño era recorrer el mundo en bici. Mi esposo maneja, y si bien ahora porque tenemos un bebé recorro distancias más cortas, la bici siempre será mi opción como medio de transporte”.