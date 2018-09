Jugoterapia para aplacar el calor primaveral

¡Llegó septiembre! Mes que despierta el sentido de ser cruceño, mes de la primavera, juventud, del amor y, por qué no, ¡del amor a nosotros mismos!

Es así que decido empezar mis días con decisiones conscientes evitando que nada perturbe mi calma y me quite energías. Nuevos hábitos me muestran la importancia de las pequeñas acciones:

Apagar el teléfono al llegar a casa, descansar entre siete y ocho horas, destinar los primeros cinco minutos del día a la meditación – oración, y tomarme un vaso de agua natural que me espera al lado de mi cama, es el arranque para un gran día.

En la cocina

¿Jugoterapia? Nos ayuda a realizar una depuración en nuestro organismo, es importante porque ayuda a limpiar el organismo de las toxinas que acidifican el torrente sanguíneo y nos ayudan a combatir procesos inflamatorios.

¿Licuadora o extractor? Es una pregunta recurrente. Incluso algunos consideran que son similares. La extractora separa el jugo de la fibra, lo que permite una mejor absorción de nutrientes y una digestión más rápida. Al separar la fibra permite la inclusión de más verduras para completar el jugo. En la licuadora, jugo y fibra se licuan juntas. El resultado es más grumoso, lo que conlleva una sensación de saciedad y mantiene el balance de glucosa en la sangre. En ambos casos, es recomendable aguardar entre 15 y 20 minutos como mínimo antes de ingerir nuevos alimentos.

Por las propiedades nutrientes, los jugos se convierten en una opción para los snacks durante el día. Además, son una buena opción para estos días de intenso calor, ¡quién no busca un refrescante smoothie para combatir las altas temperaturas de la primavera y combatir la deshidratación!

Es recomendable tomarlos con el estómago vacío, por lo menos tres horas después de haber comido algo. De esta manera el cuerpo asimila de mejor manera los nutrientes y propiedades que las verduras y frutas poseen.

¿Cómo inicio la jugoterapia?

Escogés una o dos verduras de base: pepino, zanahoria, apio o remolacha. Luego agregás una o dos hojas verdes: lechuga, acelga, espinaca, col. Posterior a eso una manzana, pera o cualquier cítrico. Pero ojo, la combinación de las frutas y verduras es clave para una adecuada digestión. La mezcla de frutas ácidas y dulces puede provocar una mala digestión poco agradable. Y para completarlo, no olvidés el toque adicional de chía, cúrcuma, linaza, jengibre, maca o moringa.