Jéssica Echeverría: “soy la abogada de las víctimas”

Quiere paliar en algo el dolor de las víctimas de violencia infantil y castigar a los culpables, por ello la abogada Jéssica Echeverría Bravo se convirtió en activista por los derechos de los más indefensos y creó la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales y activistas que luchan y apoyan a las víctimas de estos delitos.

Augusta Barrancos (+) y Hernando Echeverría (+) fueron sus abuelos paternos, ellos la criaron desde que tenía solo un añito, a ese par de vallegrandinos muy trabajadores y honestos les profesó un inconmensurable amor, por las enseñanzas y el buen ejemplo. Es así que manifiesta que cada acto suyo es una forma de honrar la memoria de sus padres de corazón.

La abogada es madre de Augusta, una preadolescente por la que vela su caminar día y noche, al ser testigo de los peligros y abusos a los que se ven expuestos los menores de edad. Ella protege al fruto de su ser como desearía que toda madre haga con los suyos.

Fue diputada por Convergencia Nacional en el periodo 2010-2015 y hoy está abocada a asuntos de género y violencia contra los niños, mujeres y la familia, a la vez es activista por convicción.

Evita dar números, habla de su realidad, de los niños lastimados y cómo prevenir el abuso.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes que atiende?

Abuso sexual y violación a niños y mujeres, así como feminicidios.

¿Trabaja para las familias de las víctimas principalmente?

Así es, soy lo que se conoce en otros países como abogada de víctimas.

¿A quién no aceptaría defender?

Nunca defendería a un pedófilo, a un pederasta, a un violador, a un infanticida o a un feminicida.

¿Cómo inició la cruzada de defender o iniciar el proyecto de apoyo a familias de niños violentados?

En junio del 2017 violaron y estrangularon a una pequeña de seis años, fue un crimen que me impacto y me dolió, nos auto convocamos amigas sicólogas y abogadas y decidimos hacer algo no quedarnos con los brazos cruzados lamentándonos en Facebook por este infanticidio y otro que ocurrió en Cochabamba. Entonces dijimos basta al ver la situación de indefensión en la que se encuentran muchos niños en distintos municipios en Santa Cruz y en Bolivia y, decidimos formar la red ciudadana en todo el país.

¿Qué la motivó a emprender este camino por los más indefensos?

Se lo que es el dolor, el miedo y la huella que el abuso crea en quienes hemos sido víctima, quería tal vez que en cada caso que llevo, aquella niña de cinco años que un día fui, tenga justicia en ellas y que hoy que soy madre y activista puedan comprender los padres y estar atentos y alertas sobre el abuso sexual infantil.

Creemos que la mejor arma contra el abuso sexual infantil es la prevención.

¿Cuál es la labor que realiza en ese gabinete?

Brindamos asistencia legal gratuita a familias de escasos recursos cuyos hijos son víctimas y también contamos con el apoyo sicológico para los niños y niñas, solo somos activistas que damos nuestro tiempo buscando luchar contra este flagelo.

¿Hay estadísticas de casos de violencia de niños en el país?

La Fiscalía General del Estado, la FELCV y algunos estudios realizados por universidades manejan estas estadísticas.

¿Qué opina de ese dato de que dos de cada tres niños sufre algún tipo de violencia en el país?

Duele y mucho, duele el alma porque lo más puro que tenemos como sociedad son los niños y a pesar de ver tantos casos aun me cuesta asimilar que existan incluso padres o madres que sean capaces de golpear maltratar insultar o agredir sexualmente a un niño. El último caso de la pequeña de tres años que fue flagelada por sus padres y que recién le dieron de alta fue muy doloroso para mí, no entiendo aun porqué a los niños, porqué tantos casos de abuso y maltrato.

¿Qué podemos hacer para reducir esas cifras, en manos de quién está la solución?

De las autoridades, nosotros quisiéramos que cada municipio priorice la lucha contra el abuso sexual infantil a través de campañas de prevención y con personal especializado en las Defensorías, así como también solicitamos a la Fiscalía General del Estado aumentar fiscales especializados en delitos sexuales, sicólogos y médicos forenses en el IDIF; y que exista la clasificación dentro de Palmasola para que los pedófilos y pederastas estén aislados. De igual forma solicitamos al Legislativo aprobar una ley para crear el registro de agresores sexuales que cuenten con imputación, acusación y sentencia, para que pueda esta base de datos ser monitoreada por la Policía ya que los pedófilos y pederastas no tienen cura.

¿A quién quiere dirigirse con algún mensaje de reflexión?

Me gustaría agregar que los padres y los profesores estén alertas, si creen que un niño puede estar siendo víctima de abuso, no se callen.

De todas las áreas jurídicas se ha especializado en Derecho Penal. ¿Por qué eligió trabajar en ello?

Estudié la carrera de Derecho en la UPSA y al egresar decidí dedicarme al área penal, la criminología viene a ser en mi vida una pasión, mientras que el Derecho Penal es mi área de trabajo dentro de las Ciencias Jurídicas.

¿Qué materia, dentro de la criminología es la que mejor domina?

La sicología forense.

¿Cuál es la labor del criminólogo?

El criminólogo se ocupa del estudio del delito, del delincuente y de la víctima buscando a través de estos conocimientos y del estudio del fenómeno criminal la manera de combatir y prevenir el delito.

¿Con qué otros profesionales trabajan el criminólogo?

El criminólogo trabaja con distintos profesionales que se especializan en el área forense sean estos sicólogos forenses, médicos forenses, siquiatras forenses y todos ellos, al ir de la mano con la criminalística, con los policías.

¿Cómo pueden llegar las personas con esos casos a usted y al servicio que brinda?

Pueden dirigirse a nuestras oficinas que están ubicadas en la calle Ballivián Nº. 768, comunicarse a través del WhatsApp enviando sus consultas o llamarnos al 753-82699 y al 634-91123.