Ideas de telas y detalles para tu traje soñado

Tras el ‘sí, quiero’, comienza la búsqueda del vestido de novia, ese con el que has soñado por muchísimo tiempo. El traje perfecto con un diseño espectacular que te convertirá en la protagonista del día más importante de tu vida. ¿Cómo realizar esa búsqueda? No te preocupés, la diseñadora de modas Verónica Zapata te da unos consejos infalibles: “Dejate llevar por tu corazón, mirá revistas, asistí a desfiles, anotá nombres de tiendas y diseñadoras. Dirigite al lugar que te convenció, pero no vayás con muchas acompañantes. La decisión final debe ser solo tuya, elegí un vestido con el que seás vos misma, con tus gustos, estilo y esencia. Optá por un corte que te favorezca. Tené presente la comodidad y calidad del traje. Cuando tengás claro el diseño, encargalo, acudí a las pruebas y, sobre todo, disfrutá del proceso”.