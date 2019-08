Hoy es mi cumpleaños y tomaré el control

Un año más. Ya soy un año más sabia. Digo sabia, porque en edad, vuelvo a cumplir 33. He decidido hacerme ‘Experta en cumplir 33 años’, una habilidad que seguro será muy apreciada en el mercado en cualquier momento. Ya llevo más de una década cumpliéndolos, o sea que tengo una experiencia valiosísima. De esto puedo presumir.

Personalmente, no me suelo hacer propósitos de fin de año, ni deseos de cumpleaños, ni nada por el estilo. No soy fantasiosa ni romántica, soy práctica y realista, pero este año he decidido elegir dos palabras que me van a acompañar los próximos 365 días y a las que voy a dar sentido y mucho espacio en mi vida: deliberada y abundancia.

Va a ser mi año de abundancia y de actuar de manera deliberada. Este será el año de tomar el control.

Ni el destino, ni el mercado, ni la suerte, ni los unicornios; yo, deliberadamente, decidiendo estratégicamente y trabajando como si no hubiera mañana, voy a hacer que ocurra lo que deseo que ocurra.

Por eso, en el camino que estoy recorriendo, quiero abundancia de agradecimiento y de pequeños éxitos. Abundancia, para mí, es fortaleza, es ponerme a prueba, es comprometerme, respetarme, quererme y cumplir.

No sé tú, pero yo no quiero quedarme a medio gas en esta vida. No quiero arrepentirme de lo que no intenté. Quiero ganar a lo grande, no en dinero, sino en satisfacción, en ilusión, en superación.

Y te voy a contar un secreto, he aprendido mucho a costa de unos buenos golpes y de tener que levantar mi orgullo, mi economía y mi autoestima, del suelo, con cucharilla, más de una vez.

Tenés que entender las dificultades que te va a poner tu propia mente y cómo hacerles frente. Tenés que aprender a ser estratégica y no lanzarte a inefectivas tácticas que te van a agotar y van a acabar con tu autoestima. Tenés que saber cuáles son las cosas clave por las que te tenés que preocupar y que tenés que trabajar.

Sé perseverante porque solo así habrá valido la pena este momento de valentía, solo así lograrás que tenga sentido lo que has arriesgado, solo así llegarás realmente a la línea de meta.