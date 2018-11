Hay líderes, pero no protagonistas

Ansiosas llegaron ellas hasta EL DEBER para hablar de liderazgo y política. Una tertulia que diseñamos con el fin de dar voz a la mujer que quiera trasmitir su experiencia, que quiera aprender o cimentar su liderazgo. El conversatorio de mujeres de Para Ellas, es una palestra para apoyar a las que quieran ser candidatas a las elecciones primarias y nacionales en 2019 o rumbo a las alcaldías y gobernaciones en 2020.

Arrancamos con el primer ciclo ya, debido a la inminencia de las elecciones primarias convocadas por ley para enero de 2019 y ante la falta de rostros femeninos en las posibles listas de postulantes a la presidencia y vicepresidencia. Conformamos un grupo de nueve damas con trayectoria política y otras que lideran sus sectores.

Planificamos una charla que se dividió en dos encuentros y salió al aire a través de los micrófonos de EL DEBER Radio, los martes 16 y 23 de octubre, de 20:30 a 22:00.

En la primera cita recibimos a Betty Tejada y Norah Soruco, exparlamentarias que fueron presidentas de la Cámara de Diputados en gestiones distintas; Gabriela Ichaso, activista y comunicadora social con trayectoria como asesora de políticos, y Verónica Ágreda, rectora de la Unifranz y promotora del Instituto de la Mujer & Empresa.

El segundo encuentro dio voz a Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz y dirigente de la agrupación Santa Cruz Para Todos; Ruth Lozada, primera gobernadora del departamento, actual secretaria de la Gobernación y militante de UD; Desiree Bravo, exconcejal departamental, exdiputada nacional y secretaria municipal de atención vecinal; Catalina Rodríguez, comunicadora y portavoz del Colectivo Rebeldía, y Cecilia Dorado, periodista y jefa de redacción de EL DEBER.

Este es el resumen de la charla que fue dirigida por Sonia Rivero Jordán y Carmiña Fernández, creadoras de Para Ellas.

El debate

Todas ellas líderes, coincidieron que esta faceta existe en toda mujer, pero se manifiesta de maneras distintas, en el hogar, en el barrio, en el club de madres; aunque con discreción en la arena política. Esta mesura o falta de arrebato por lanzarse a ser parte de la política partidaria es lo que se analizó desde diferentes ángulos.

“Tal vez el nuevo liderazgo necesita una causa con estructura horizontal y participativa, por ello no creo que no exista, porque en las plataformas sí se está dando y de manera muy potente. Y se trata de la capacidad que tienen y de las causas que son de toda la comunidad”, así arrancó Verónica Ágreda.

Por su parte, Gabriela Ichaso alzó la voz para emitir su criterio: “Creo que hay líderes a nivel local, tal vez no a escala nacional porque el sistema no les permite sobresalir, invisibiliza a las mujeres o las omite, esto no es porque las mujeres sean mejores o peores que los hombres, sino que el sistema masculino discrimina a las mujeres”.

A ella, le retrucó Betty Tejada: “El liderazgo político es poder y el poder no lo expreso como un fin, sino como un medio, eso va más allá de los sistemas, tiene que ver con el reloj biológico o el pudor de la mujer respecto al poder. Creo que nosotras nos autojubilamos y los hombres no, porque vemos candidatos de más de 70 años.

Si no se ha incursionado de lleno es porque lo hemos permitido. Aunque no es imposible, muchas lo hemos logrado”.

Mientras que Norah Soruco expresó: “Hemos demostrado que es posible y nos ha tocado ser protagonistas, fuimos las que abrimos los cauces para que se lograran la ley de cuotas del 30% y después del 50%, o sea lo que hoy se llama la alternabilidad”.

“Las mujeres hemos ganado en número en cuanto a presencia dentro del ámbito político, eso lo demuestran las cifras, sin embargo, todavía tenemos que ganar en cuanto a la incidencia en las decisiones en la política”, afirmó Cecilia Dorado

Desiree Bravo aconsejó: “Siempre les digo a las mujeres, no se sientan menos ni se comparen con los hombres, vamos por lo que creemos y queremos”.

Catalina Rodríguez culpó al sistema patriarcal y machista.

Angélica Sosa se siente una líder trabajadora innata y Ruth Lozada reafirmó que quiere ser gobernadora electa de Santa Cruz.