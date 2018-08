Granola: la energía que el organismo necesita

Muchas veces me han peguntado cómo logro aguantar el día a un ritmo intenso de reuniones, trabajo, atención a la familia y tiempo para el deporte. ¡A caso tu día tiene más horas! Me ha reclamado más de una amiga.

El equilibrio es fundamental en la vida. Y la alimentación es clave para mantenerse todo el día con las energías necesarias para estar activa. Una decisión adecuada en el desayuno, para arrancar el día, marca la diferencia. Antes pensaba que la granola no me ayudaría a bajar esos kilitos o centímetros de más. Al contrario, ahora no paso un día sin tener dentro de mi merienda esta dosis de fibra y grasa saludable que mi organismo necesita para tener la resistencia que necesito día a día para salir victoriosa de mis días que al parecer tienen más de 24 horas. Pero lo mejor es que “doña ansiedad” ya no forma parte de mi vida, porque tengo la sensación de estar llena gracias a los efectos de este fabuloso alimento.

La granola se compone de cereales, semillas y frutos secos que pueden combinarse con leche vegetal o yogur griego. Las frutas frescas, ya sea un licuado con la leche vegetal o en piezas cortaditas, aportan el tono de color y vitalidad que tan bien nos sienta en las mañanas.

El secreto de Liliana Morales

Durante un tiempo, fui probando diversas granolas, incluso llegué a prepararme mi propia fórmula. Mezclaba la avena, componente principal de la granola, con otros cereales y frutos secos para buscar la fórmula ideal.

Hasta que un día Liliana Morales, propietaria de Green Lovers, me sorprendió con la “receta secreta” de una granola que está para saltar de la cama cada mañana. Además, los ingredientes naturales que se utilizan en su elaboración refuerzan los beneficios que el consumo regular de fibra nos proporciona: disminuir el colesterol, prevenir enfermedades cardiovasculares, contener hierro que nutre a los glóbulos rojos por lo que se recomienda su consumo en caso de desnutrición y anemia.

De esta forma, se convierte en un alimento necesario para los niños en etapa escolar, adolescentes en etapa de crecimiento, deportistas y mujeres embarazadas.

La granola es una excelente fuente de vitaminas. previene la anemia por su gran aporte de hierro

¡Vaya desayuno!

Ingredientes

1 taza de leche vegetal (almendra, coco, soya)

250 gr de papaya o manga (u otra fruta de preferencia)

1 banana

1 manzana

100gr de frutilla

1 puñado de uvas pasas o dátiles

Modo de preparación

Se licua la leche con la mitad de la papaya o manga. Se agrega la mitad de la banana, las uvas pasas o dátiles, que aportarán el dulce a nuestra preparación y de esta manera no utilizamos azúcar añadida. Una vez la mezcla se encuentre homogénea y cremosa, procedemos a picar el resto de la fruta en cuadros pequeños. En un bowl ponemos nuestra mezcla, añadimos la fruta picada y sobre ésta ponemos la granola. A disfrutar de una deliciosa propuesta para el desayuno.

¡Ah!, y si no pudiste disfrutarla en el desayuno, siempre está la opción de cargar una barrita de granola para la merienda. Eso sí, la recomendación sugiere consumir hasta 50 gramos al día.