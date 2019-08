Gabriela Torrez Medina heredera de buenos hábitos

“A lo largo de la carrera de mi mamá pude ver como un cambio de alimentación y hábitos tenía un impacto significativo en la salud de las personas, llegando incluso a evitar cirugías y serias complicaciones de salud.

Esto causó un gran interés en mí, porque veía diariamente cómo a las personas, con pequeños cambios de hábito, se les devolvía la calidad de vida. Sin duda, la carrera de nutrición, es una profesión de dedicación y amor a las personas, y fue mi primera elección cuando tocó el momento de decidir qué carrera debía seguir, así narra Gabriela, su decisión de entregarse al mismo oficio que su progenitora.

Siempre le gustó ponerse metas y exigirse al máximo. Se propuso graduarse por excelencia de la Universidad Evangélica Boliviana, y lo logró. Hizo estudios de posgrado en nutrición deportiva en la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica y un curso de actualización en nutrición deportiva en FAPES (Sao Paulo- Brasil) y actualmente cursa una especialidad en nutrición clínica ortomolecular, en la UAGRM. Es nutricionista en Nutracorp Rita Medina.

Ella creció siguiendo buenos hábitos alimenticios, los mismos que su madre trasmitía semana a semana a través de las páginas de Para Ellas, durante estos 33 años. Así, es que decidió seguir las huellas de su madre. Y sabe que debe esmerarse para estar a la altura de su mentora.

Si creemos que es muy importante compartir la idea de comer bien para disfrutar de buena salud, belleza y juventud ¿Qué debe tener un buen plan alimenticio?

Una buena alimentación es la base para tener una buena juventud y una vejez saludable, todo lo que hagamos y comamos en la juventud tiene su repercusión a largo plazo.

Siempre se debe optar por un plan de alimentación variado, prestando atención a la naturaleza, la cual ofrece ciertos alimentos en temporadas especificas debido al contenido de vitaminas y minerales que contienen, como, por ejemplo, en invierno, reforzar el consumo de cítricos que son los alimentos que más abundan en este tiempo.

Así también, comer en las cantidades adecuadas, según nuestro ritmo de vida o actividad física que realicemos. Y prestar atención a la forma de preparación de las mismas, que no tenga un exceso de grasas saturadas.

¿Cómo se logra confeccionar un menú, según las necesidades de cada paciente?

Influyen muchos factores, tanto como el peso, talla, actividad física, el objetivo que se desea alcanzar, si la persona no tiene alguna enfermedad, entre otras cosas.

Es fundamental hacer una consulta con un profesional en nutrición ya que cada persona es un mundo distinto, y en consulta es donde se la conoce y se puede determinar ciertas conductas o incluso sospechar de alguna enfermedad y pedir análisis de laboratorio de ser necesario. Todos estos factores son de vital importancia para confeccionar un plan de alimentación que se adecue a la realidad del paciente, a sus gustos y/o costumbres, que son factores básicos para tener éxito en el seguimiento del mismo.

¿Son muchas las ofertas de dietas en las redes, ¿cómo sabemos de su efectividad?

Todo servicio de alimentación, persona e institución que atienda pacientes ya sea para bajar de peso o cualquier tipo de consulta, debería ser atendido por un profesional en nutrición.

Actualmente, vemos muchos pacientes con graves desequilibrios hormonales o en sus análisis de laboratorio por recurrir a personas que no cuentan con la formación adecuada, que efectivamente las hicieron bajar de peso por hacer dietas absurdas, pero a costa de su salud.

En este sentido hace falta educar a la población, que no se deje guiar por las apariencias, no por ser ‘personas fitness’ son las adecuadas para orientarnos en nuestra alimentación, existe la individualidad bioquímica, que un nutricionista con cinco años de estudio, es el indicado para atender y, no solo quien tiene un curso online o de un mes de duración.

El paciente debe exigir que sea un profesional en nutrición el que lo guíe en su alimentación, que se verá traducido en salud a corto, mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las características de un menú semanal que es nutritivo y a la vez nos ayuda a bajar de peso?

Ningún alimento es malo o nos engorda por si solo, debemos tener cuidado sobre todo en las cantidades que consumimos.

En pautas generales, para personas sin ninguna enfermedad de base, debemos priorizar siempre el consumo de alimentos ricos en fibra los cuales nos darán mayor saciedad, como ser las verduras, frutas, de preferencia con cáscara y cereales integrales, entre otros.

Así como el consumo de proteínas de alto valor biológico, que también nos dan saciedad y los nutrientes necesarios para las diferentes funciones de nuestro organismo.

Debemos limitar los azúcares, alimentos ultra procesados y el alcohol, que son inflamatorios y solo nos aportan calorías vacías, sin ningún beneficio.

¿Existen alimentos ‘milagrosos’ que ayudan a quemar calorías y afinar la cintura?

No existen tales alimentos milagrosos. Una alimentación adecuada, un buen descanso, realizar ejercicio físico, una buena hidratación y mantener el estrés controlado, son pilares fundamentales para mantener un buen peso y estado de salud.

Un cambio de hábitos es lo que nos dará buenos resultados y no así un alimento en específico.