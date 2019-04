Gabriela Rosales especialista en medicina estética antiaging

Profesional cruceña formada en medicina en la Universidad Católica de Bolivia, con especialización en Medicina Estética y Anti-envejecimiento. Se formó en la Sociedad Argentina de Medicina Estética (SOARME) con el aval de la Unión Internacional de Medicina Estética (UIME); e hizo un posgrado en Medicina Estética, en la Academia Americana de Medicina Estética (AAAM). Trabajó por casi una década en Buenos Aires, Argentina y regresó a su tierra, para aplicar sus conocimientos en pro de los cuidados estéticos.

Gabriela Rosales Cabrera trajo al país un moderno equipo de depilación láser y cuenta con la representación exclusiva de una marca líder a nivel mundial.

¿Qué es lo que tiene este equipo láser y que lo hace distinto a otros?

La principal característica es que tiene tres tipos de láser en un solo equipo (diodo, alexandrita y yag), lo que permite tratar todo tipo de piel sin lastimarla; con sesiones de corto tiempo de duración y sin dolor. Elimina el 60% del vello desde la primera sesión, en una sola sesión se ven los cambios, la piel queda suave y sedosa y, ese puntito negro del folículo piloso desaparece; está aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) y, puede ser usado en todos los tipos de piel y pelos, desde piel muy blancas, hasta las más oscuras y bronceadas; desde el pelo más delgado hasta el más grueso; pelo rubio, desde el más claro hasta el más oscuro, sin dañar la piel y tratando efectivamente el pelo.

Soprano Ice Platinum es una marca patentada con tres tipos de rayos y, un sistema de disparo continuo, lo cual favorece para el tratamiento sin dolor.

¿Quién debe realizar estos tratamientos?

Lo más importante es que la persona que realice el procedimiento sea profesional, con formación específica en radio-física, según exigencias y normas de cada país.

Hay que aclarar que existen dos métodos para depilación definitiva en el mercado, uno es el de Luz Pulsada Intensa (IPL), que consiste en una luz que trabaja mediante un pulso, y así libera cierta cantidad de energía, el problema es que es limitado, es solo para pieles blancas y pelo negro, si la piel es un poco más oscura la puede dañar o quemar y, si el pelo es de otro color o es más delgado no tiene efectividad, y el otro método es el láser, se los nombra por el tipo o por el material del que está hecho, de diodo, de alexandrita, de yag y, de otros tipos.

¿Es un método definitivo?

Es importante que el paciente entienda que es un proceso de varias sesiones. Normalmente, el ciclo capilar o tiempo de vida del pelo consta de tres etapas, fase de crecimiento, fase de transición y fase de reposo, donde el pelo está inactivo o dormido. Los pelos que se eliminan por el láser son los que están en etapa de crecimiento, es por esto que las sesiones se realizan cada 30, 45 o 60 días, dependiendo de la zona del cuerpo y del paciente, para esperar que el pelo se encuentre en fase crecimiento y poder eliminarlo.

¿Cuántas sesiones es lo ideal?

Particularmente y hablando, única y exclusivamente de este equipo, con seis a ocho sesiones en las zonas corporales se elimina el 80% del vello y con 10 a 12 sesiones en el área facial.

Pueden existir variaciones según la condición de cada paciente, los cambios hormonales (embarazo, menopausia y estrés) pueden estimular producción de pelo nuevo, o sea, del pelo que estaba en etapa inactiva, cuando esto sucede, ese pelo remanente débil y envejecido, quedará en muy poca cantidad en muy pocas zonas, es decir, va a crecer menos pelo por centímetro cuadrado, entonces con una sesión de retoque al año puede ser suficiente para eliminarlo.

¿No funciona si me hacen una sesión por semana?

No, porque debo aguardar que los pelos que se encuentran en fase inactiva pasen a fase activa. ¿Qué pasa si haga una sesión por semana?, no voy a matar ni un solo pelo si no está en crecimiento, y expongo la piel a quemaduras por el uso indebido del láser.

¿Cómo funciona efectivamente la depilación con láser?

El rayo láser envejece el folículo piloso en crecimiento. Levanta la temperatura a 45°C del folículo piloso produciendo que este se coagule y muera.

El paciente debe acudir a la sesión rasurado o afeitado en la zona a depilar con el láser, porque es necesario que el pelo esté lo más corto posible para que el calor del láser se concentre en la raíz y no se disipe en el largo del pelo.

Luego de un proceso de 20 días el pelo tratado es expulsado o eliminado por la piel, en este tiempo se recomienda el uso de exfoliante una vez por semana.

Además, la piel se pone más suave, porque al levantar la temperatura se estimula el colágeno y la elastina.

¿Cuáles son las medidas o cuidados para quién se realiza depilación definitiva con láser?

No tomar sol 48 horas antes de realizar el tratamiento, ni 48 horas después. En caso de que el paciente esté tomando antibióticos, se suspende y se reprograma la sesión hasta pasadas 48 horas de la última dosis del antibiótico, porque con el uso del láser, algunos antibióticos pueden manchar la piel. Los tatuajes deben ser cubiertos (lo realiza el médico antes de la sesión) por el riesgo de pigmentación de la piel.

¿Quiénes pueden hacerse el tratamiento?

Pueden realizarse púberes, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, no hay restricción funciona en todo tipo de piel, es un método muy amigable con todos.

También son candidatos los pacientes que tienen alteraciones hormonales (hirsutismo, testosterona elevada, ovarios poliquísticos), todos pueden realizarse el tratamiento, solo que puede llevar un poco más tiempo y mayor número de sesiones que lo habitual.

¿Cuáles son las otras ventajas?

Es rápido porque las sesiones son de corta duración, por ejemplo, la depilación de ambas axilas dura un minuto. Es seguro porque no causa foliculitis o inflamación del folículo piloso, que es a lo que se exponen las mujeres que usan rasuradora, pinzas o cera; no quema ni mancha la piel; es muy efectivo con resultados rápidos y constantes, además que es indoloro.

Es un método más higiénico que la cera, todo es descartable, así que no hay manera de ocasionar infecciones ni contagios de ninguna enfermedad.

¿De verdad, no duele?

Es un método virtualmente indoloro, gracias a su sistema de disparo continuo y al modo de aplicación, mantiene la superficie de la piel a una temperatura agradable, conservando el calor en la profundidad de la piel donde se encuentra la raíz del folículo piloso.

¿Tiene alguna promoción para las novias de Para Ellas?

Ofrecemos un 30% de descuento a todas las novias que adquieran el siguiente paquete. Sesión de media pierna en Bs 900. Sesión de bikini completo sale Bs 600. Sesión de línea inter glútea en Bs 300. Sesión de axilas a Bs 300; lo que equivale a Bs 2.100, pero con el descuento queda en Bs 1.470.

La novia recibirá atención personalizada y beneficios exclusivos. Si el novio también se anima será bienvenido, porque los hombres metrosexuales también se hacen depilaciones.