Evelín Dominguez Ortiz lider rotaria dedicada al trabajo social

La presidenta está a dos días de entregar la dirigencia absoluta a su sucesora, por ello, hace una evaluación de su desempeño a la cabeza del Rotary Club Santa Cruz de la Sierra. “La mayor satisfacción estuvo en haber alcanzado exitosamente el servicio a la comunidad con la continuidad y aplicación de tres mega programas, 12 proyectos concluidos y más de 100 rotarios involucrados en la tarea social de la gestión 2018-2019. Misión cumplida”, expresa.

Fue la segunda mujer en liderar el club rotario más antiguo del departamento (81 años) y entregará el mando a otra mujer. Lo que demuestra que este ‘triunvirato’ conformado en 2017 ha sido exitoso. Rompió los esquemas Carmen Cueto, le siguió Evelín Dominguez y luego estará Marlene Flambury.

Ellas en el poder y con grandes logros, de eso habla Evelín.

¿Cuán importante es la membresía de un club rotario?

Siempre velamos por los miembros, socios y amigos, para que se sostengan y permanezcan y que haya nuevos comprometidos con el dar de sí, antes que pensar en sí, que es nuestra premisa.

El Rotary Club Santa Cruz apadrinó a muchos clubes, que son como nuestros hijos, en el área urbana hay 17 clubes y en provincias, 12.

Fue difícil la incursión de la mujer en el rotarismo, porque originariamente fue creado por hombres, pero luego se fue aperturando y hoy gobernamos, en Santa Cruz.

Somos una gran familia, primero fui dama rotaria, por ser esposa de un rotario y luego fui rotaria, para luego convertirme en presidenta; mis dos hijas son presidentas de dos clubes de jóvenes. Todos estamos involucrados en esta misión de servicio, los jóvenes de 12 a 18 años pertenecen a los clubes Interact y, de 18 a 30 años, integran los clubes Rotaract; luego son rotarios.

La membresía es una de nuestras principales metas como dirigentes, porque sin los miembros no podemos realizar nuestra misión.

¿Cuántas metas se trazó al inicio de su gestión?

Nos propusimos algo así de 72 metas, dentro ellas está la exigencia de Rotary Internacional que propone una lista que debemos cumplir, para conseguir una mención especial, que nos distinga. En pro de esa meta es que trabajamos todos.

Dentro de ello, nuestra membresía es muy importante, a medida que van pasando los años vemos que siempre hay gente voluntaria. Tenemos 134 socios, por ello somos uno de los más grandes de Bolivia y de Santa Cruz. Mi esposo tiene 42 años al servicio del rotarismo. Es mi principal impulsor, y los dos, de nuestros cuatro hijos.

¿Puede decir que cumplió su misión?

Las tareas rotarias van desde las administrativas hasta las de control de rendimiento de las contribuciones que recibe para solventar programas de ayuda social como salud, educación, agua y necesidades diversas de la comunidad.

Aunque un año queda corto, continuamos con lo que nos dejaron, cumplimos algunos proyectos, creamos nuevos y dejamos trabajo para ser continuado y concluido.

Respecto a las metas planteadas en el Plan estratégico, hay un avance del 91.66 % alcanzado y el saldo de 8.34 en fase de implementación. Por increíble que parezca, de las metas son 72 y al cierre de mi informe se había registrado 66 de las mismas con un 100% alcanzado.

¿Cuál es el detalle de su labor?

Se hicieron 44 reuniones de Directorio y 44 reuniones de socios, 30 disertaciones, se firmaron seis convenios y tres hermanamientos, se realizaron dos cenas hogareñas, se entregaron 15 reconocimientos a personalidades que nos visitaron, se realizaron alianzas con instituciones y entidades afines al servicio, se incrementó la membresía con nueve nuevos socios, se avanzó significativamente en el incremento de mujeres y socios de la nueva generación, se consiguieron las metas planteadas en los programas “Cada rotario Cada Año”, en la contribución a Polio Plus y en el aporte al fondo anual y, se incrementaron dos nuevos socios benefactores.

¿Cuáles son los programas de los que más orgullosa se siente?

Los proyectos o programas continuos (del Rotary) que tienen mayor impacto, son para el Centro de Rehabilitación de Niños Quemados (Cerniquem). Este centro es un monstruo en cuanto a aten-ción, servicios e infraestructura. Porque 20.000 niños se queman anualmente en Santa Cruz y más del 97% de escasos recursos; nosotros atendemos en la rehabilitación y terapias, posterior a las secuelas que dejan las quemaduras. El centro cuenta con quirófano y una casa de acogida para padres de los niños que se atienden en Cerniquem.

La minga Digital, es un proyecto para disminuir la brecha digital entre estudiantes de colegios fiscales y privados. Es un compromiso con el que beneficiamos a más de 5000 estudiantes.

El programa de sillas de ruedas, con un alto impacto en la sociedad. Desde los inicios hasta la fecha hemos conseguido entregar 10.000 sillas para gente necesitada. Estamos en gestión de una nueva dotación de 570 sillas, que nos traen rotarios de Estados Unidos.

El programa Juntos por ellas, para realizar pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. Y estamos en la lucha de poder construir el centro de acogida para mujeres con este mal que llegan de las provincias.

Las brigadas médicas se fortalecerán, para ello, hemos firmado un convenio con la Udabol, para la asistencia de comunidades en el área de odontología y que proporcionará estudiantes de pasantía, como enfermeros y fisioterapeutas para Cerniquem.

Otro programa es Fulieb, que es la Fundación de Líderes Jóvenes, para capacitar nuevos dirigentes, entre estudiantes de colegios.

También tenemos los programas con la Fundación de Estados Unidos, Starkey Hearning, que dona audífonos en varios países del mundo, entre ellos Perú y Bolivia; banco de válvulas para hidrocefalia, aprendamos sobre la polio, reconstruyendo sueños, alimentación saludable, vacuna contra la violencia, salud ocular, lavandería para ropa hospitalaria, padrinazgo de Roract e Interact, y otros.

¿Cuál es el porcentaje de la participación de las mujeres en RCSC?

Las mujeres representamos el 44% de los 134 socios y estamos luchando por la paridad o superar ese porcentaje. De lo que no hay duda, es que las mujeres somos más en cancha, nos vemos más, por el compromiso en apoyo a las labores de servicio. Estamos clasificados según nuestras ocupaciones, profesiones y oficios, soy abogada, hay médicos, contadores y otros con muchas cualidades que aportan desde sus conocimientos.

Evelín no para, ¿es compulsiva del trabajo social?

Si, como rotaria y como presidenta me entrego íntegramente. También soy amante de los deportes, siempre me gustó hacer actividad física, en el colegio y en la universidad, jugaba básquet, luego hice crossfit, ahora estoy apasionada por correr. Siento que la práctica del deporte nutre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para afrontar con valentía el trabajo diario, me declaro feliz de hacer lo que hago, tengo una familia maravillosa y todo mi tiempo ocupado.

¿Qué le dice a sus consocios y equipo de la directiva que la acompañó este año?

Me siento llena de felicidad porque, entre todos, logramos cumplir con las actividades que nos propusimos y más que todo, afianzar la sólida amistad que es el símbolo más noble de nuestra institución.

ACTIVIDADES DEL RCSC

1. PIONEROS

Rotary Club Santa Cruz de la Sierra es el club más antiguo de Santa Cruz. Integran el Distrito 4690 (Bolivia)

2. PROGRAMAS

Intercambio de jóvenes. Silla de ruedas. Reconstruyendo sueños. Grupos de Rotary para Fomento a la comunidad

3. PROYECTOS

Campaña Juntos por Ellas, de prevención de cáncer uterino. Clínica móvil sobre un contenedor. Lavandería hospitalaria para Cerniquem. Banco de válvula para hidrocefalia. Casa de acogida para mujeres de escasos recursos con cáncer. Jornadas médicas en provincias. Prótesis de manos ortopédicas

4. PROGRAMAS DE RI

Clubes Interact. Clubes Rotaract. Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad. Intercambio Rotario de Amistad. Intercambio de Jóvenes de Rotary. Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes