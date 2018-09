Espacio público y transporte sostenible

¿Cómo transportarnos sin colapsar la ciudad?

Vivimos en una ciudad donde los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas a través de medios de transporte sostenibles aún son incipientes y donde generalmente se piensa y prioriza al automóvil en lugar de las personas. El experto en temas de Movilidad Urbana Sostenible Freddy Koch nos habla sobre esta necesidad:

¿Por qué es necesario hablar sobre movilidad urbana en Bolivia?

El término “movilidad urbana” es poco conocido, si bien por 14 años trabajamos en Bolivia con el proyecto “Aire Limpio” de la cooperación suiza, que culminó el 2017, todavía falta avanzar en mayor escala en este tema. Hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras el concepto tradicional de transporte se centra en el análisis y provisión de infraestructura para el automóvil, movilidad urbana tiene una visión de las diferentes formas en la que las personas y mercaderías pueden transportarse de un lugar a otro, con un enfoque más humanista. Este cambio de paradigma es fundamental y urgente de ser implementado en Bolivia de lo contrario las ciudades colapsarán y la calidad de vida se reducirá fuertemente.

¿Se trata entonces de mejorar el transporte público?

Es la unión de la gestión eficaz del espacio público y del transporte “sostenible”, hablamos de complementariedad de los diferentes modos de transporte (público, privado, motorizado y no motorizado) en el sentido de que estos no compiten por el espacio público, sino que establezcan una red donde no exista superposición de los servicios de transporte y que la prestación de los servicios se realice de manera coordinada. El término sostenible hace referencia a realizar viajes contaminando lo menos posible y al menor costo, esto repercute directamente en la mejora de la calidad de vida.

Las personas pierden tiempo valioso en las calles, renunciando a minutos invaluables con sus familias y exponiéndose a ruido, contaminación e inseguridad. Por eso, el enfoque se concentra en el bienestar de las personas, puesto que dota los espacios necesarios para que estas desarrollen parte de su vida cotidiana en el espacio público.

CONSEJOS VERDES

Manejo adecuado de aparatos eléctricos y electrónicos en casa

No tires a la basura: celulares, Cds, mouse, teclados, impresoras, tabletas, CPU que ya no usas y tienes en casa. Las baterías y monitores protégelos en un lugar que no contenga humedad.

No los rompas, ni desarmes pues en ellos hay tóxicos peligrosos para la salud que pueden provocar daños a la piel, a la vista, el cerebro, el sistema nervioso, los riñones y ocasionar cáncer e incluso la muerte.

Una placa de celular posee químicos que pueden contaminar más de 50 mil litros de agua.

Una pantalla de televisor puede contaminar 80 mil litros de agua. Equivalente a lo que consume una persona en un año.

¿Qué hago con este tipo de residuos?

Sepáralos y llévalos a los Ecopuntos autorizados. Ver nuestro mapa.

Cuida tus equipos no compres por comprar, repara si es posible.

Si tu equipo aún funciona y no lo quieres regálalo.