Elizabeth Mansilla la reina de los spas en la ciudadmaravilla

Elizabeth Mansilla Moro, nació en la capital beniana. Se capacitó en estética y cosmetología con especialidad en Dermocosmiatría – Full Skin Care (EEUU). Trabajó y se preparó para triunfar. Hoy es un referente en la sede de gobierno, por ser una pionera en los centros de spa “como la ley manda”. Acaba de celebrar 33 años consagrada a embellecer y brindar bienestar a la sociedad boliviana. Esta es su más grande pasión.

¿Qué debemos buscar en un spa y cuán importante es la certificación de un centro de ese tipo?

La teoría dice que el concepto de spa tiene origen en Bélgica, en donde las beneficiosas aguas termales eran conocidas desde el siglo XIV. En el idioma valón (que se habla en el sur de ese país), la palabra espa, significa fuente.

Hoy, un spa es un lugar donde se ofrecen terapias y tratamientos relajantes, en base a los beneficios del agua, que ayudan a que la gente esté en perfecto bienestar; por lo que en un spa se debe cumplir con los estándares internacionales establecidos, para generar confianza y credibilidad en el cliente o consumidor.

La certificación avala la forma de trabajar y satisfacer los requisitos de los servicios que se ofrecen, mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente.

¿Es la pionera de los Spa?

Me atrevo a decir que creé el primer spa en la ciudad de La Paz, con todas las de la ley. Recuerdo que, por muchos años, las personas desconocían el concepto de spa a tal punto, que creían que era mi segundo apellido, porque mi centro se llama Elizabeth Mansilla Spa.

¿Desde cuándo vive en La Paz, y porque eligió esa ciudad para trabajar y echar raíces?

Hace 21 años que vivo en la ciudad de La Paz. Después de mi divorcio y con tres hijos por sacar adelante, me arriesgué a cambiar mi vida por completo y avanzar por nuevos horizontes, por ello, dejé Santa Cruz. En el ámbito de la belleza, La Paz me pareció que ofrecía mayores oportunidades para crecer, por lo que nos mudamos el año 1998.

¿La piel de las paceñas necesita tratamientos distintos a la de las cruceñas?

El clima frío de La Paz, con su baja humedad y muy bajas temperaturas, además de la altura de 3640, causa estragos en la piel de los paceños, por lo que se reseca y se vuelve escamosa. La resequedad suele agravar la picazón, produciendo una condición conocida comúnmente como comezón de invierno. Este clima seco es uno de nuestros adversarios.

La mujer paceña debe prestar mucha atención a hidratar bastante su piel y cuidarla mucho del sol. Por lo general, la piel se regenera y se humecta sola siempre y cuando la mantengamos limpia, pero debido al clima paceño, esto es más tardío y difícil, por lo que se necesita de tratamientos profesionales y uso de productos adecuados para su cuidado.

Por otro lado, en Santa Cruz, el clima cálido y húmedo hace que con la transpiración produzcamos más oleosidad y células muertas; más el polvo y el viento, esto exige que la limpieza sea muy importante.

El sudor en la piel provoca puntos negros, barros y espinillas, además, nuestra piel puede tender más a generar brillo, sobre todo en la zona T. Para combatir esto, podemos usar productos que nos ofrezcan un acabado mate cuando usamos maquillaje y equilibrar nuestra piel con alguna loción astringente que, con el uso constante, ayuda a regular el PH de la piel para acabar con aquellos brillos indeseados.

¿Cuál es el consejo vital?

Nunca debemos olvidar que llueva, truene o relampaguee es súper importante desmaquillar el rostro cada noche, ya que dormir con el maquillaje acelera y promueve el envejecimiento prematuro de la piel. Solo hay que elegir los productos adecuados y tener buen cuidado de la piel basado en el clima, usando siempre protector solar.

¿Qué tratamientos contribuyen a mantener la piel sana?

Lo más importante es mantenerla limpia e hidratada, para que pueda estar bien oxigenada. Por ello, la limpieza facial profunda en manos de un profesional, sin dudas, es un servicio que todas las personas deben planear realizarse una vez al mes.

¿Qué tipos de pieles son las que necesitan de más cuidados?

Indistintamente del tipo de piel que tengamos, los años se van a encargar de pasarnos la factura, según las decisiones que tomamos sobre cómo cuidar nuestra piel. Sin embargo, las pieles sensibles, rosáceas y acnéicas son las que deben cuidarse con mayor atención especialmente desde la juventud.

¿Cuáles son los beneficios de una limpieza facial?

Una limpieza facial ayuda a eliminar profundamente las células muertas y otras impurezas, esto permite la oxigenación de la piel.

¿Y cuáles son los beneficios de una exfoliación corporal?

Busca alcanzar los mismos beneficios que la limpieza facial. Como un tip especial, es un tratamiento que va marcar la diferencia cuando buscamos un bronceado perfecto.

¿Qué rutinas recomienda seguir para el cuidado de la piel?

La mejor rutina inicia con una buena alimentación y consumo de agua. Añadiendo a eso el hábito de la limpieza diaria (con leche limpiadora, loción tónica y crema humectante o hidratante, de acuerdo al tipo de piel) y el uso de bloqueador solar es lo más básico para gozar de una piel saludable.

¿Hay nuevas técnicas?

Tenemos tratamientos de hydrafacial, ultracavitación, radiofrecuencia, microdermoabrasión, ultrasonido y microblading, entre otros. Uno de los mayores avances en la estética es el Hifu. Es una tecnología no invasiva que permite realizar el efecto lifting en áreas como el rostro, papada y brazos, sin necesidad de someterse a una cirugía. También, la criolipolisis sirve para evitar las liposucciones. Usando frio para eliminar para siempre los tejidos adiposos grasos.

¿Sus hijos siguen su legado?

El segundo de mis hijos, el Dr. Jorge Negrete, fue quien heredo mi pasión por la estética. Es médico especializado en estética en España. Mientras tanto, Carlos y Jessica, han sido el pilar en el área administrativa, ya que ambos son administradores de empresas.

¿Qué es lo que más le motiva de su profesión?

Cuando incursioné en el mundo de la belleza me di cuenta que las posibilidades de desarrollarme eran ilimitadas, sobre todo porque cada día aparecen nuevas y mejores técnicas de las que se puede aprender e ir perfeccionando. Me encanta que no es una profesión estática y que me da la posibilidad de ayudar a embellecer un cuerpo, sacando el mejor potencial de éste.