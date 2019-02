Ecolíder: Ruth Velásquez

¿Cómo llegó al oficio de ecorrecolectora?

Fue por necesidad, en primer lugar. Es que tuve un accidente en la empresa donde trabajaba y no me quisieron aceptar más, entonces una amiga me enseñó a separar los residuos sólidos, a conocer el material como el papel, el aluminio y también me indicó que había contendedores en diferentes lugares de la ciudad para llevarlos.

Empecé a trabajar de noche, de 18:00 a 5:00, pues en el día me dedicaba a mis hijos. Ahora trabajo de día.

¿En qué consiste su trabajo, cuánto material recoge y qué ganancias le representa?

Visito los barrios y los lugares donde me llaman para recoger material para reciclar; uso guantes, barbijo, sombrero, uniforme y la credencial que nos da la Alcaldía para que nos identifiquen.

Recolectamos hasta el mediodía, luego llegamos al centro de acopio y acomodamos lo recolectado, terminando a las 16:00.

Esto que hacemos es parte de un convenio verbal con EMSA (Empresa Municipal de Servicios de Aseo), así mantenemos limpios los espacios, sacamos y recibimos materiales reciclables de dos Puntos Verdes de la ciudad de Cochabamba.

Mi grupo está conformado por siete personas, recogemos media tonelada de residuos por día y recuperamos 15 toneladas por mes. Nos alcanza para un sueldo básico.

Nosotros somos cinco agrupaciones, aproximadamente unas 300 personas.

Como ecorrecolectora ¿cuánto cree que aporta al medioambiente?

Estoy contribuyendo bastante al medioambiente, así lo hacemos todos los que trabajamos en esto, reducimos la basura que se va a ir al relleno sanitario, recolectamos los residuos que generan ingresos a mucha gente que está sin trabajo. Es un trabajo honesto que nos ayuda para el sustento de nuestras familias.

Todas nos sentimos orgullosas, tenemos una certificación en técnico medio que nos reconoce como ecorrecolectoras, conocemos los materiales y la forma de protegernos cuando manejamos los residuos. Es como un título profesional, es más beneficioso para los más jóvenes que pueden ir a buscar un mejor trabajo. También nos sirve para postular a alguna licitación pública. Tenemos una opción para trabajar y contribuir a cuidar el medioambiente.

¿Cuál es el desafío que tienen como ecorrecolectores?

Crecer cada día hasta llegar a ser una microempresa grande, tener un vehículo de transporte para mejorar la cantidad recolectada.

Otro sueño es ser reconocidas a escala nacional, que tengamos seguro de salud, una jubilación digna, que las autoridades nos apoyen con más campañas para la ciudadanía, que los vecinos separen su residuo (es muy importante que la gente sepa que no debe mezclar la basura, nos dan ganas de tocar sus puertas y enseñarles) y que las empresas privadas recicladoras nos compren a un precio justo.

¿Cómo se las puede contactar para solicitar que recojan los residuos?

Me pueden llamar al 674-26899, aviso a mis compañeras o voy personalmente al lugar que me indiquen.