Daniela es la impulsora del mercadito eco

¿Qué es el Mercadito Eco y cómo surge esta idea?

Es una feria que se realiza cuatro veces al año, relacionada a fechas ambientales, donde se exponen emprendimientos artesanales de índole orgánico, sin químicos, conservantes o aditivos y libres de plásticos. También hay diseño, moda consciente y botánica.

El mercadito surge para que las personas conozcan este tipo de productos y servicios, relacionándose con el productor y así que sea él, quien, de primera mano, les explique lo que vende, cómo lo hace y cuáles son los beneficios de los productos que ofrece para la salud y el medio ambiente. Las personas no consumen lo que no conocen. Por eso me gusta ver al Mercadito Eco como una ventana y oportunidad para que los emprendedores verdes puedan ser vistos, las marcas que participan son de pequeños productores, en otros espacios no tienen la misma visibilidad.

¿Por qué crees necesario la oferta de un Mercadito Eco?

Las ferias del Mercadito Eco buscan cambiar la forma de consumo que tenemos y la forma de producción que perseguimos, es decir, lograr un cambio cultural. De igual forma, buscan educar a las personas en materia ambiental, dándoles la información que necesitan, dado que muchas veces estos temas no tienen la difusión y el alcance necesarios. Es posible una producción sostenible y respetuosa.

¿Qué te motiva a organizar y seguir con el apoyo a los emprendimientos verdes?

Siempre me encantó estar en contacto con la naturaleza, pero esto se hizo algo más fuerte al terminar la universidad, entonces me pregunté ¿cómo casaría mi profesión con esto? fue por eso hice una Maestría en Derecho Agroambiental para que me llevara de donde estaba, a donde quería estar.

El problema que tenemos ahora con el calentamiento global, es algo que a todos nos debería de preocupar, y esto no tiene color político, es una cuestión de educación, la información es poder; si no educamos y no informamos, es muy difícil hacer un cambio. El Mercadito Eco busca eso, mostrar un nuevo patrón de consumo, educar a las personas, creo que es la única forma de parar esto.

¿Cuál crees que es el principal aporte a la ciudad?

La conciencia en el tema de los residuos, el mercadito genera una cantidad mínima de residuos y muestra al ciudadano que vivir sin la bolsa plástica es posible.

El mercadito tiene como misión la educación y la conciencia ambiental, en el consumidor y en el productor. Hay una consigna que dice: es más dañino para el medioambiente una cantidad pequeña de individuos sin educación ni conciencia ambiental, que una gran cantidad de individuos con conciencia y educación.

Uno de los principales problemas es que creemos que nuestras acciones como individuos no suman, y es un error no hacer algo, por creer que se hace poco, todo cuenta, todo suma y depende de todos y cada uno de nosotros hacer el cambio.