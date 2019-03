Contagiemos el llamado de Dios

Un matrimonio me decía el otro día que no sabía cómo motivar a sus amigos para hacer apostolado. “Dicen que no tienen tiempo, que andan muy ocupados. ¡Como si nosotros no tuviéramos nada que hacer!”

Esta es una batalla que se libra desde que el mismo Jesús vino a la tierra: ¿Cómo convencer a los demás de que el trabajo por Dios es el más importante?

El problema no es convencer a los demás, sino que muchas veces las personas comprometidas se desaniman cuando no ven la respuesta que esperaban.

No hay fórmula mágica para lograrlo. Pero lo que está claro es que Dios quiere que lo hagamos. A pesar de eso, existen algunas actitudes que no podemos dejar de lado si queremos que otros encuentren la felicidad y plenitud que da el compromiso apostólico:

1. Ama a cada persona como si fuera la única. Amar significa no tener en tu corazón otra intención que el bien de la persona amada.

2. Como fruto de este amor, no podemos caer en la tentación de pensar en los números. Imitemos a Cristo, que se dirigió personalmente a cada apóstol, acercándolos a su corazón de una manera adecuada a cada uno.

3. No perdamos de vista que el principal interesado en tener apóstoles es el mismos Dios.

4. Recordemos siempre que el compromiso apostólico coloca al ser humano en un camino que lo llevará hacia la plenitud de su santidad. Comprometer a un apóstol es llevarlo hacia la felicidad que nada ni nadie más le puede dar.

La tentación del desánimo es grande. La respuesta a nuestra llamada y entusiasmo es a veces muy poca e incluso nula. Pero no olvidemos que la misión no es nuestra, es de Dios.

Todo apóstol debería rezar todos los días así: Señor Jesús te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver como tú ves. Te entrego mi lengua para hablar tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Te entrego mi espíritu y mi corazón para que ores en mí. Te entrego todo mi ser para que crezcas, vivas, trabajes en mí . Amen.