Arreglos y accesorios para novias y bodas

Las novias siguen siendo fieles a los ramos de flores como manda la tradición, aunque algunas se atreven con otras propuestas como los ramos de aro o las pulseras de flores para la muñecas. También están las que deciden arriesgar con este accesorio nupcial y alejarse de lo acostumbrado utilizando un arreglo floral dentro de una cesta o una carterita. Al respecto, el decorador y diseñador Luis Alberto ‘Quito’ Velasco aconseja que este buqué en canastita no debe ser muy grande y más bien cómodo; la opción más práctica para el especialista en decoración es el ramo redondo o circular.

“Las coronas de las novias evocan romance, feminidad, color y alegría. Las de flores no pasan de moda y hoy gozan de gran auge, aunque nuestro clima no es el ideal para llevar flores naturales, salvo que la recepción sea muy corta”, agrega Velasco. Los arreglos del salón de fiesta son de acuerdo al espacio, la hora del día y el lugar, elegí los adornos colgantes para no impedir la visibilidad. También podés optar por el cofre o la lluvia de sobres