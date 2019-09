Amor del bueno

El amor es el tema central de nuestra vida, todos aspiramos a amar y ser amados, incluso las personas que intentan satisfacer sus sueños con dinero terminan muchas veces sintiendo que esta apuesta no les da la satisfacción esperada.

Pero el amor es un ave esquiva, a veces resulta inasible, otras veces y cuando menos lo esperamos se aleja, otras tantas pierden el colorido y el encanto y en definitiva resulta difícil de sostener y dejar que perdure en nuestras vidas.

En nombre del amor se hacen muchas cosas e incluso se cometen locuras y hasta actos deleznables, por esto podemos decir que el verdadero amor tiene poco que ver con esa emoción fuerte que nace de la pasión, del gusto y hasta del apego por alguien. Este sentimiento puede ser solo el detonante o el primer peldaño para acceder al sentimiento noble del amor, ya que un amor duradero requiere de una evolución personal en valores, fortalezas adquiridas y tiene mucho de construcción y esfuerzo mutuo.

El amor verdadero comienza en el sentimiento, en el deseo, en ese placer sin límites que llama a estar cerca y disfrutando del ser amado, pero no puede quedarse en este estadio que se volatiliza pronto y se agota en sí mismo, necesariamente exige que tomemos la decisión de amar a alguien en forma única, incondicional y constructiva a la vez que pasar por sobre todos los conflictos, por sobre todas las tormenta y tempestades al lado de la persona que se ha definido como compañero de vida.

Para tomar esta decisión resulta necesario identificar en la persona elegida valores y principios de vida. Resulta imprescindible valorar en esta persona las actitudes que consideramos como parte insustituible en la edificación de nuestra propia vida. Para llegar a tocar el amor verdadero debemos tomar en consideración que no existe perfección en los seres humanos, todos somos imperfectos y debemos aceptarnos con este condicionante, pero esta realidad no inhibe la existencia de la bondad que se constituye por sí misma en el requisito fundamental para arribar a la decisión de amar de manera incondicional.

Como se expresa en 1 Corintios 13: 4-5: El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, todo lo disculpa, no es rudo, no se deleita en la maldad, nunca se extingue.

En conclusión, solo siendo mejores nosotros mismos podremos acceder a otro ser humano que tenga valores semejantes para construir un amor verdadero. El amor se distorsiona y nos detiene en estadios primarios cuando no superamos pasiones elementales como la ansiedad, los miedos, los celos, la furia, la depresión, el egoísmo, el desprecio a sí mismo; entonces no aprendemos a amar y muchas veces nos quedamos con alguien no por amor sino por necesidad y por falta de construcción y elevación personal.

Miguel de Cervantes dijo: Amar y desear son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama.

SONDEO

Preguntamos a varias lectoras que siguen los cursos de capacitación y las Artesanas de las Ferias de PARA ELLAS, a través de los grupos de WhatsApp: ¿Cree en el amor verdadero? 56 respondieron: “SÍ, CREO EN EL AMOR”. Otras 5, creen en el amor de Dios; 35, en el amor a la familia; 28, en el amor a los hijos, y solo 2: “No creo en el amor”. Entre las decenas de comentarios, anotamos los siguientes:

“Sí, yo creo en el amor verdadero” ELIANA TÉLLEZ

“El amor verdadero es el de Dios y el de una madre hacia sus hijos porque es infinito y puro” KARINA HERRERA

“El amor es una ilusión que todos anhelamos alguna vez en la vida” ELIZABETH VÁSQUEZ

“El verdadero amor es el que se tiene a sí misma, aceptarse tal cual, para poder amar a los demás con sus defectos y virtudes” ANAHÍ TORREZ “El amor si existe es estar al lado cuando se necesita y expresarlo de mil maneras” ELIZABETH ALBA

“Si, por supuesto que existe el amor, pero hay que alimentarlo día a día” AMPARO SALVATIERRA