Alimentos para combatir el estrés en un dos por tres

La vertiginosa vida actual, las tensiones físicas y mentales y el estrés continuo a los que nos vemos sometidas constituyen una gran amenaza para nuestra salud.

El exceso de estrés puede tener efectos negativos en tu cuerpo, estado de ánimo y comportamiento. Incluso puede causar problemas como deterioro de la memoria, capacidad de aprendizaje, presión sanguínea alta, enfermedad cardiaca coronaria, osteoporosis y mal funcionamiento del sistema inmune.

Este mal en sí mismo no es peligroso, ya que forma parte de nuestras vidas y, en cierto modo, es normal padecerlo. Sin embargo, estar expuestos a niveles altos de estrés continuamente tiene sus consecuencias, entre ellas podemos citar el insomnio, los dolores generalizados, la depresión, las úlceras, los eccemas, la reducción del deseo sexual y la pérdida del cabello.

Por lo general, el estrés se puede traducir en ansiedad de comer y para evitar picar lo primero que encontrés en tu heladera, Libia Carbajal, nutricionista del centro Lain te da unos consejos prácticos:

“Realizá un menú semanal de la comida que vas a preparar, de esta manera tendrás una lista de todos los ingredientes seleccionados y no te apartarás de ella.

Cuando salgás a la calle, llevá siempre en la cartera una barrita de cereal integral, una fruta o un paquete de galletas de salvado para calmar la ansiedad.

Tené siempre lista en la heladera gelatina light y jugos de frutas licuadas con agua.

No guardés las sobras de comida en un lugar visible de la heladera. Recordá: ojos de que no ven, corazón que no siente”.

Todo tiene solución.



Las frutas y verduras representan un papel importante en lo que a combatir el estrés se refiere, aportan vitaminas y minerales necesarios para reforzar el sistema inmunológico del organismo, que puede debilitarse en situaciones de estrés.

Un consejo de yapita: si estás sometida a situaciones de estrés o te sientes agotada mental y físicamente, tomá levadura de cerveza, es un suplemento alimenticio rico en proteínas y vitaminas con propiedades antiestresantes y desintoxicantes.

Nutrientes del buen humor

Evitá el estrés y la ansiedad

Con cereales integrales como el salvado de avena y la granola; legumbres como la lenteja, el garbanzo y el frejol; y lácteos como la leche, el queso y el yogur.

Mejorá tu estado de ánimo

Comé hortalizas verdes como la espinaca, el apio y el perejil; así como pescados frescos, porque funcionan como un alivio físico del estrés y te llenarás de energía.



Para favorecer tu memoria

Incluí en tu dieta el aceite de oliva, las aves y las frutas secas como nueces y almendras, porque sus ácidos grasos favorecen la función cerebral y del sistema nervioso.



Dormí tranquila

Consumí diariamente leche, té de malva o manzanilla, porque son productos indispensables antes de descansar, para que tengás un sueño reparador.