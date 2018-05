10 razones para ir con tu ‘amix’ al gym

Laura Donoso, experta en acondicionamiento físico del gimnasio Gym Shop, quiere compartir consejos y experiencias con las lectoras de Para Ellas en cada edición.

Porque hacer ejercicio es mucho más que eso, tiene una cara oculta que siempre solemos confundir con adelgazar y que nos entre ese pantalón que hace años no podemos usar. Realizar actividad física tiene beneficios ocultos, que influyen sobre la piel, la salud y el estado de ánimo. Enterate y arrastrá a tu amiga al gym.

1.- Menos estrés y ansiedad. Una rutina de ejercicios diaria funciona como un tranquilizante natural y reduce las tensiones originadas en el trabajo y en el hogar, debido a las múltiples funciones que desempeñás. La actividad física es una ayuda contra el estrés, ayudándote a dormir mejor y descansar plenamente, eso se ve en una mayor productividad.

2.- Eleva tu autoestima. Te sentirás más joven al ver cómo mejora tu cuerpo, tu piel y tu sentido del humor, ya que liberás muchas hormonas y toxinas, por ello te sentirás mejor contigo misma y se elevará tu confianza y amor propio. Eso es vital para tu salud mental. Hacer ejercicio es una manera natural de sentirse bien.

3.- Acelera tu metabolismo. El ejercicio no solo quema calorías, también te ayuda a formar músculo y acelera el metabolismo, ayudándote a perder grasa corporal. Agregá distintas intensidades al ejercicio y tomá un descanso después de ejercitarte. Al acelerar el metabolismo, la grasa no tiende a almacenarse en el cuerpo y la persona no engorda.

4.- Mejora tu vida sexual. Hacer ejercicios te llena de energía, fuerza y flexibilidad, lo que repercute en tu desempeño entre las sábanas. Además el ejercicio mejora el rendimiento sexual desde el lado de la autoestima, si te sientes mejor con tu cuerpo, dejás de preocuparte por los pequeños detalles.

5.- Aumenta tu calidad de vida. Cualquier actividad física te ayudará a mantener una buena salud y a prevenir la osteoporosis. Caminar, trotar, levantar pesas, hacer yoga, nadar, hacer bicicleta y hasta bailar, son las actividades ideales para fortalecer los huesos. El aumento de masa muscular disminuye el riesgo de fracturas y previene la osteopenia y osteoporosis.

6.- Aleja las enfermedades. Reduce la posibilidad de tener diabetes, ya que cuando se hace ejercicio mejora la resistencia a la insulina. La actividad física regular fortalece el corazón. Un corazón más fuerte puede bombear más sangre con menos esfuerzo. Si tu corazón puede trabajar menos para bombear, la fuerza sobre las arterias disminuye, lo que hace que la presión arterial baje.

7.- Rejuvenecerás cada día. Los músculos y el corazón se debilitan con los años, pero cuando nos ejercitamos se fortalecen y se retrasa el proceso de envejecimiento. Moverte en el gym mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Está demostrado que aumenta el tono y la fuerza muscular.

8.- Ahuyentarás al cáncer. Las mujeres que no se ejercitan, aumentan el riesgo a generar tumores malignos del sistema reproductivo y cáncer de mama. Otros tumores más directamente relacionados son el sobrepeso son el de colon, riñón y páncreas.

9.- Mejora tu capacidad mental. Las investigaciones científicas demuestran que las reacciones, la concentración y la memoria mejoran cuando una persona se mantiene activa. Moverte es fundamental para potenciar tu inteligencia, ya que en cada ejercicio generas nuevas células en tu cerebro.

10.- Alto sentido del humor. Si estás triste o deprimida, haciendo ejercicio tan solo por unas tres semanas notarás el cambio y serás una mujer poderosa, más activa y feliz.