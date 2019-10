cara a cara

Grave crisis institucional la que vive Perú por la disolución del Congreso. Un analista peruano calificaba a la mayoría parlamentaria –ahora defenestrada– como una vergüenza, por su incapacidad de aceptar un resultado electoral de 2016, por su innegable obstruccionismo, por la pésima calidad de sus congresistas, por su blindaje de personas cuestionadas, por usar la comisión de ética como arma política, por apañar a los corruptos en sus propias filas y por no haberle propuesto nada relevante a Perú.

Pese a ese lamentable desempeño, el analista se opone a la disolución congresal y prefiere que sea la democracia la que se encargue de barrer a los inútiles. Y en casa, ¿cómo andamos? ¿Qué pasaría si el presidente no estuviera en el bando mayoritario?

La cultura es al intelecto como la salud al cuerpo humano, de ahí que ambas cosas merecen tener todo el apoyo institucional posible. Se entiende que una sociedad no prosperará si sus ciudadanos no gozan de buena salud, pero tampoco lo hará si no hay espacios para apreciar el fruto de la creatividad.

Pero, más allá de lamentar el cierre del Centro Patiño, debo expresar mi desazón por la falta de apoyo de la propia sociedad. Santa Cruz ha tenido una explosión de propuestas artísticas de altísima calidad y para todos los gustos, pero el gran público no acompaña.

Aun cuando las salas se llenan, es fácil identificar a los mismos asiduos y apasionados espectadores. No pareciera que vivimos en una ciudad de casi dos millones de habitantes.