cara a cara

Ayer fue el Día del árbol en Bolivia, y las lluvias aparecieron en su honor. Así como el fuego permite tantas cosas, ahora en la Chiquitania la lluvia lava y cura, alivia y regocija. Después de varios meses de incendios que devastaron casi 4 millones de hectáreas en Santa Cruz, hoy el agua aplaca los focos nuevos y mitiga la tierra castigada.

En todo el país más de 5 millones de hectáreas fueron devastadas por las llamas, lo que provocó ríos de tinta y la erogación de Bs 1.400 millones de parte del Banco Central de Bolivia. El puñado de personas acusadas de provocar incendios no alcanzan, ni mucho menos para subsanar el enorme daño provocado en el medioambiente, en la flora, en la fauna, ni mucho menos devolver las vidas de aquellos héroes que perdimos por luchar contra tanta ignorancia e irracionalidad.

Tras el anuncio del cierre de las oficinas del Centro Cultural Simón I. Patiño en Santa Cruz de la Sierra, quedan lecciones para aprender. Una lamentable y triste noticia que nos debe sacudir como habitantes de la ciudad más poblada del país. Pero no sirve llorar sobre la leche derramada y lo que queda es sostener, gestionar, aumentar y reproducir con más fuerzas los intentos, las actividades y las creaciones artísticas y culturales que las hay y que son muchas. En respuesta entonces queda, además, llenar los teatros, las calles, los cines (de buenas pelis), las galerías, los centros culturales, las librerías, los conciertos, etc. y valorar el talento pasado y presente que no para de germinar. Entonces sí haremos historia.