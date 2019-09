cara a cara

La oposición no pudo unirse para presentar un solo candidato para las elecciones nacionales. A 24 días de los comicios, ¿podrá unirse para hacer control electoral en los centros de votación?

Es sabido que ninguna fuerza política contraria al Movimiento Al Socialismo tiene una estructura partidaria suficientemente grande como para estar en todos los recintos del país. Frente a las dudas que se han planteado públicamente sobre el desarrollo de estas elecciones, el oficialismo y la oposición deberían estar en cada una de las mesas de sufragio, de manera que el ciudadano tenga certeza de que su voto será cuidado y respetado.

Sin embargo, queda la duda de si los candidatos que compiten frente a Evo Morales son capaces de dejar de mirarse a sí mismos para actuar en función de lo que le conviene a la democracia. También surge la duda sobre la unidad entre Conade, cívicos y plataformas

Hay un millar de camiones bolivianos estacionados en Arica.Esperan la mercancía que está varada en los almacenes del puerto porque no hay acuerdo entre sus administradores y el Estado boliviano.

No tienen qué transportar y muchos se resignan a retornar con las chatas vacías. Que no pueda salir la mercadería del puerto significa una inmovilización diaria de $us 9,3 millones.

Hay un problema irresuelto que afecta a quienes quieren hacer las cosas por la vía legal y el Gobierno debe apurar una solución. Lo lamentable es que mientras tanto los contrabandistas operan sin mayores inconvenientes.