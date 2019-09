cara a cara

Lo mejor y lo peor de la naturaleza humana salieron a la luz durante el desastre de los incendios en los bosques. Que el estandarte sea lo positivo, como la gran solidaridad desplegada, las manos que cocinaron, los pies que no temieron entrar al bosque ardiente para apagar las llamas con lo que sea; el clamoroso pedido lanzado en continuas marchas ciudadanas para defender la naturaleza.

Pero no podemos esconder lo peor: y es el desaliento que aún causa que, a pesar de la tragedia que consumió a inocentes animales y a una vasta vegetación, hay gente que sigue prendiendo fuego, hay sectores que se resisten a eliminar normas que avalan el chaqueo y hay seres indiferentes que no se sintieron tocados por este desastre que no es solo de Santa Cruz, es de Bolivia, es de todo el planeta.

Ojalá que el dolor y el sacrificio permitan dar un salto de conciencia para que comencemos a salir de esa errónea mirada sobre el sí mismo, esos valores serán fundamentales a la hora de pensar en cómo se repara el daño causado.

Fue promulgada la Ley del Cáncer. Esa es una buena noticia para el país, aunque tiene algunas generalidades que no permiten saber, por ejemplo, cómo se van a disponer los recursos económicos para dar tratamiento gratuito.

Ahora debe encararse la reglamentación; la voz de pacientes y sus familiares es clave para puntualizar cómo se hará operativo el tratamiento sin costo para este mal que destruye la vida en muchos hogares. Que el trabajo no demore y que la norma sea efectiva a corto plazo.