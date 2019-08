cara a cara

“Reportes al 30 de agosto indican que no tenemos daños ni a sitios patrimoniales, ni turísticos, igualmente ningún parque o reserva nacional de la Chiquitania ha sido alcanzado o afectado por los incendios”, dijo ayer la ministra de Culturas, Wilma Alanoca.

Muy suelta de cuerpo y lengua, la funcionaria desde la altura nos ilustra con una situación ficcionada para algunos desprevenidos. Sí hay afectación por los incendios y por eso la preocupación, el luto y la profunda tristeza golpean al departamento cruceño.

Sin embargo, se evidencia un desconocimiento de la situación real, y que además no asomó jamás por las riquezas naturales, culturales y turísticas de: Chochís, Santiago de Chiquitos, el valle de Tucabaca, el Bosque Seco Chiquitano, el Parque Nacional Noel Kempff, la reserva Ñembi Guasu, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, entre otras áreas protegidas donde habitan especies únicas en el mundo, además de comunidades indígenas, gente, cultura viva. Es claro, lo que no se conoce, no se valora.

La joven activista sueca Greta Thunberg no usa aviones, tiene 16 años y es la representante más visible del activismo mundial en favor del medioambiente. Sobre los incendios en la Amazonia dijo que recibió noticias horribles y devastadoras, y que la respuesta es “poner fin a la guerra contra la naturaleza”. Ayer participó de una huelga junto a estudiantes que se manifestaron por el planeta frente a la ONU, dos días después de su llegada a Nueva York en un velero “cero carbono”.