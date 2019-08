cara a cara

Hay mucha confusión en la ciudadanía. Las figuras de los opositores no terminan de convencer a los desencantados de Evo Morales. La pugna entre el segundo y el tercero es distractiva en extremo y deja la vía libre para que avance la fórmula oficialista, prácticamente sin mayores preocupaciones.

La campaña de Carlos Mesa se mantiene a la defensiva y en una actitud que se hace cada día más timorata.

La de Óscar Ortiz toma vuelo, fundamentalmente en Santa Cruz (el espacio donde este candidato es más fuerte), pero se sustenta en ataques al segundo y no al primero. Los partidos con menos posibilidades siguen su avance, pero no se sabe si apuestan a no perder la sigla o a sacar uno o dos representantes en el Legislativo.

¿Cuántos más piensan como Félix Patzi? El gobernador de La Paz y candidato a presidente por el Movimiento Tercer Sistema plantea que la violencia contra la mujer y los feminicidios no son responsabilidad individual de quienes cometen esas atrocidades, sino de la familia; es decir, también de las víctimas de las agresiones.

Lamentablemente, hay muchos hombres y mujeres que piensan igual y que terminan buscando las causas que “ellas provocaron” para ser maltratadas. Sin duda es un problema de fondo que hay que trabajar intensamente desde la escuela y el hogar. Para empezar, habría que revisar en nuestro entorno inmediato y en nuestra propia mente si no caben esas penosas argumentaciones.

Si queremos cambiar algo en la sociedad, debemos empezar por nosotros y los cercanos.