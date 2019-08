cara a cara

Unas 92.000 hectáreas afectadas por el fuego en Bolivia, el 60% quemado se sitúa en Santa Cruz y el 25% en Beni, esta situación de desastre debe tener la acción inmediata con toda la fuerza de los municipios afectados y no afectados. Los focos de calor se superan día a día.

Las consecuencias son y serán fatales y por si alguien no se dio cuenta afectará a todos e incluso a las próximas generaciones. La práctica del “chaqueo”, en época de vientos y sequía, como sabemos, produce consecuencias trágicas, pero seguimos insistiendo. A pesar de todo pocos son los notificados (14) por ser responsables de los incendios. ¿Qué estamos esperando para corregir estas conductas?

Por deudas tributarias fue embargado el edificio de la calle Bolívar de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) en esta capital. Cabe recordar que hace unos meses los vecinos denunciaron que en ese mismo edificio se hacían fiestas poco recomendables para menores y desprevenidos. Pero aquel escándalo fue una anécdota y las irresponsabilidades continuaron.

Con el poco honroso manejo de los bienes de la ACF, desvencijado y de no poco valor material y simbólico, las cosas no tienen un buen presente. El fútbol boliviano no pasa por su mejor momento, en casi todas las líneas, y tal vez ha llegado la hora de una verdadera reestructuración, algo así como barajar y dar de nuevo.