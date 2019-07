cara a cara

_Día de sorpresas. El presidente y candidato Evo Morales presentó ayer a María Renée Liévana como primera candidata por el MAS a senadora en las próximas elecciones presidenciales. La actriz, abogada y comunicadora confesó no pertenecer al partido de Gobierno, pero aceptó el reto para seguir luchando después del pedido que le hizo el presidente Morales. Las listas se completan con deportistas, modelos, periodistas y gente no precisamente con carrera política. Horas después, los cívicos de varias regiones decidieron convocar a un paro nacional para el 21 de agosto y si no renuncian los vocales del Tribunal Supremo Electoral, amenazan con iniciar desde el 10 de octubre un paro indefinido. Los cívicos le suben la temperatura a una campaña electoral que legalmente recién empieza.

_La ciclovía en Santa Cruz es todavía un sueño. A pesar de las inversiones, las reformas y los anuncios, se desperdicia la ilusión de utilizar este importante elemento urbano. Es tan poderosa la ignorancia y la desidia de los violadores de estos espacios públicos, que la estrategia de controles y concienciación debe cambiar radicalmente para avanzar en este aspecto. La prioridad de utilizar estos espacios tiene una importancia vital para la salud de los ciclistas y el descongestionamiento vehicular que estrangula las vías. La educación vial forma parte de todos, no solo de los transportistas que cometen las infracciones, sino de los ciudadanos que debemos hacer respetar nuestros derechos.