cara a cara

Otra violación grupal y van… Los menores habían contactado por redes sociales a una niña de 12 años para convencerla a salir a tomar algo. La inocencia primero y la brutalidad después convirtieron este drama en un caso espeluznante donde se suman dos mayores de edad que hoy están presos. Víctimas de otro caso de La manada reciben amenazas constantes para abandonar las denuncias y la reacción de las también víctimas de aquellos sucesos siniestros piden que las penas a los violadores sean mayores e inapelables, como cadena perpetua, por ejemplo. Pasan los días, los casos de violación y los feminicidios siguen y suman, sin embargo, las acciones para contener estas atrocidades, bien gracias.

No salimos del asombro tras el asesinato del vicepresidente de Blooming por un supuesto ajuste de cuentas y todo lo que vino después, que luego de respirar profundo, otro club importante de esta capital afronta una serie de acusaciones, irregularidades y componendas, que desplazan la atención de los medios a los resultados deportivos que tampoco son alentadores. El presidente del comité electoral, de respetable trayectoria, dejó su cargo por “salud mental” y no escatimó en señalar que el clima en el club albiverde no era recomendable e incluso que la política nacional había esgrimido alguna presión en favor de algún candidato dirigencial. Que la pelota no se manche.