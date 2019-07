cara a cara

La capitana de la selección de fútbol de Estados Unidos, Megan Anna Rapinoe, tiene 34 años y comenzó a tomar notoriedad no solo en el campo de juego, sino a través de sus declaraciones. En 2016 puso la rodilla en el suelo durante el himno para criticar la violencia policial racista. Dijo que no canta el himno porque no respeta a Donald Trump y aclaró: “No respeto a quien no respeta a los demás”. Tras el logro mundial duplicó su carácter rebelde y reivindicativo del género femenino. Se quejó de que la FIFA hubiera puesto el mismo día la final del torneo mundial femenino, la Copa de Oro y la Copa América, lo que consideró una falta de respeto hacia ellas. “Así que no creo que la FIFA nos tenga, en general, el mismo nivel de respeto que tiene hacia los hombres”. También criticó la diferencia de premios que se paga en el Mundial masculino ($us 440 millones) y el femenino, una cifra mucho menor, aunque el presidente de la entidad internacional, Gianni Infantino, anunció que la cifra aumentaría a $us 60 millones para la Copa Mundial Femenina de 2023.

La República Argentina tuvo ayer la celebración de su Día de la Independencia (1816). Los actos oficiales se llevaron a cabo a pesar de los tres días de duelo nacional decretados por el Gobierno de ese país con motivo de la muerte del expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001), quien murió ayer en Buenos Aires tras una descompensación cardiaca y renal. El vecino país marchó y agitó diferentes banderas muy relacionadas con las campañas electorales para las elecciones del 27 de octubre próximo. La mezcla de sentimientos también tuvo una connotación cultural por recordarse el nacimiento (9-07-1935) de la cantante Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán, fallecida en octubre de 2009.