cara a cara

Un desarrollo palpable. A raíz de mi reciente visita a China, país al que fui por invitación oficial, mis amigos me preguntan qué fue lo que más impactó de esta experiencia. Bien podría decir que fue Shanghái, una de las urbes más modernas del mundo, que crece y crece sin cesar gracias a su apertura a inversiones nacionales e internacionales. Pero no fue eso. Lo que me provocó asombro y admiración fue la visita que hicimos a un barrio de clase media-baja en las afueras de esa ciudad, donde vimos un centro de monitoreo y una especie de club social. Me explico...

Un barrio con mil ojos. Imagínese una Villa Primero de Mayo concentrada en un solo barrio lleno de edificios de departamentos; sin tecnología no habría manera de gestionar tan inmenso conglomerado humano. Pero en el mencionado centro de monitoreo del barrio de Shanghái, lo que abunda es tecnología. Pantallas gigantes de pared a pared muestran indicadores de la presión de agua en las cañerías, alertan si una puerta de algún departamento ha quedado abierta de par en par, velan por la seguridad en las calles, detectan dónde se ha arrojado basura, verifican que las bicis estén bien estacionadas, etc. Decenas de jóvenes analizan miles de datos en sus monitores y se aseguran de que toda la unidad vecinal funciona con niveles de óptima eficiencia.

Felicidad en las cosas simples. En el mismo barrio hay un centro social donde los vecinos pasan momentos agradables sin necesidad de artilugios. Por allí se ven viejitos jugando ping pong, y más allá, viejitas practicando una danza china. Los niños ríen en las guarderías y también en grandes fotografías que cuelgan en una galería de arte. Los jóvenes leen libros en físico o en digital. Nos invitaron té, pero lo prepararon siguiendo un ritual milenario y nos enseñaron a tomarlo sintiendo su esencia. No es que hayan puesto su mejor cara para impresionar a extranjeros; es una cara de felicidad que conmueve por su entusiasta valoración de la sencillez.