cara a cara

Esta vez, in fraganti. El empadronamiento irregular que se detectó en Riberalta –gracias a la acción de vecinos y no a ningún control interno– pone en evidencia lo poco fiable que son las instituciones que llevan adelante los diversos procesos que afectan las elecciones. Estas instituciones se han venido conformando bajo influencia política en lugar de meritocracia, y han tenido un comportamiento obsecuente en lugar de independiente. Los más ilusos pueden pretender que aquellos conflictos éticos se pueden disimular y pasar por alto, pero ya no cuando alguien se deja pillar con las manos en la masa. Ya es hora de que los máximos responsables den la cara por lo que hacen sus subalternos.

Líderes en deforestación. El departamento de Santa Cruz lleva la delantera en la poco honrosa categoría de tumbar sus bosques: más de un millón de hectáreas se han deforestado en tierra cruceña en el último quinquenio, con el 64% de forma ilegal, según un informe publicado en el periódico Página Siete. Las presiones de diferentes sectores, la falta de control y las contradicciones entre la ABT y el INRA son algunas de las causas que se señalan por el desmonte ilegal. Y pensar que, hace un par de décadas, Bolivia fue reconocida a escala mundial por haber superado el millón de hectáreas de bosques certificados, es decir, de bosques explotados de manera sostenible.

Feriado largo. Sin querer queriendo, los bolivianos gozaremos de cuatro días de ocio esta semana, al haberse alineado un feriado movible, con uno fijo y con el sábado y domingo. Mucho mejor que cuando los feriados caen en días miércoles y no se puede hacer gran cosa con el tiempo libre. Ojalá que por lo menos el turismo interno salga beneficiado con este inédito e irrepetible feriado largo.