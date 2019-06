cara a cara

El trastorno de videojuego ingresará en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud desde 2022. Está vinculada a las adicciones. Las señales son: deterioro en el control sobre el juego (inicio, frecuencia, intensidad, duración, etc.); aumento de la prioridad que se le da, en relación con otras actividades e intereses; la persistencia, a pesar de que este acto tenga consecuencias negativas para la persona. Las noticias reflejaron un caso extremo esta semana: un niño de 11 años robó los ahorros de su hermana para gastarlos en un café internet, donde pasó más de 15 horas por día frente a un par de videojuegos que tienen que ver con guerra y con matar. ¡Qué gran llamada de atención para los padres! Aprendamos por conciencia y no por consecuencia.

$us 1.450 MM es lo que Bolsonaro quiere recortar a la educación. Ya se sabe que la situación económica de este país no está en buen momento, pero llama la atención esa tendencia absurda de algunos gobernantes de cercenar los recursos en áreas estratégicas como la formación de los recursos humanos. La mirada cortoplacista hace que se concentren en infraestructura, pero no en lo que realmente permitiría que las naciones den un salto para superar la pobreza. En Alemania, por ejemplo, la educación primaria, secundaria y universitaria es gratuita; los estudiantes tienen muchas ventajas porque esa nación sabe cuán importante es que nada interfiera en su preparación, ya que es la única manera de garantizar que se preserve y que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

Qué semana! Hoy comienza la apuesta radial de los sábados por la mañana en Radio EL DEBER. El proyecto nace con entusiasmo y alegría; busca convertirse en un espacio imprescindible de información, entretenimiento y de integración entre el equipo y usted, el oyente, tanto en Santa Cruz como en Bolivia y en el mundo. Será un verdadero honor que nos acompañe en este sueño.