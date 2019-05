cara a cara

Que no acabe la capacidad de asombro. Que no deje de sorprender que el poder de un presunto narcotraficante logra modificar un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia. Que aún asombre el hecho de que hay policías coludidos con la mafia organizada y que también se está investigando a jueces y a asambleístas del Poder Legislativo. Que la frecuencia de situaciones inverosímiles no nos lleve a verlas como normales en la sociedad, porque el espanto, ese que se basa en el anhelo de construir algo mejor para nosotros y los que amamos, es el único motor que puede ayudar a que superemos tanta vileza en el momento actual.

¿En qué momento cambió de opinión? Es la pregunta que hay que hacerle al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que estará hoy en Chimoré (un día antes de la proclamación del MAS a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos en las elecciones de octubre). Hay que recordar que, hasta abril de 2018, él había dejado clara una posición que demandaba respeto al voto en el referéndum del 21-F, que rechazó la posibilidad de que Morales vuelva a postularse a la Presidencia. En pocos meses, Almagro pasó de la crítica al elogio, en un giro que aún sorprende. ¿Será coherente con su posición inicial o es que hoy reconoce el “derecho humano” del mandatario boliviano a ser postulante a la tercera reelección? Habrá que ver cuánto puede virar ahora que está buscando la reelección en la OEA.

Dos actividades atractivas para mañana. Durante todo el día se realizará la feria de artesanas de la revista Para Ellas en la Plaza del Estudiante. Gran ocasión para ver todo lo que las manos femeninas cruceñas pueden hacer y para apoyar emprendimientos, que tienen mucho amor y creatividad. Al caer la tarde, la Larga Noche de Museos invita a disfrutar de música, poesía y mucho más en un circuito mágico e inolvidable. ¡A prepararse y a participar!