cara a cara

Los consensos entre autoridades y sectores de la sociedad son buenos siempre y cuando el bien común no quede supeditado a intereses particulares. Da la impresión de que, muchas veces, los sectores poderosos terminan doblándole el brazo a las autoridades, haciendo que las políticas públicas se ajusten a sus intereses y no solucionen los problemas de fondo que afectan al ciudadano. Ojalá que este no sea el caso en la implementación del BRT; pero hay señales preocupantes, como la de otorgar demasiadas facultades administrativas a los transportistas. Una mejora del servicio significa erradicar incoherencias del actual sistema de transporte, aunque no agrade al sector. Mientras no sepamos qué pasará con los trufis, cómo se remunerará a los choferes, cuánto costará el pasaje, o quién tomará las decisiones, da para pensar que las cosas se mantendrán como están.

Las damas voluntarias –con mucho amor y dedicación– mejoran las condiciones en que los pacientes con cáncer son atendidos en el Oncológico. Ellas tocan los corazones de miles de personas para que estas pongan su granito de arena en dar algo de bienestar a los pacientes con cáncer, que luchan contra su enfermedad en el más triste desamparo. Los tan promocionados seguros del Estado no se ocupan de ellos. El colmo de la indolencia se da cuando las medicinas donadas para tratar estas enfermedades complicadas quedan retenidas por meses a la espera de trámites aduaneros.

¿Quién es Luisito Comunica?, titulaba la noticia que invitaba a conocer a este famoso youtuber. Como yo no lo he visto ni en pelea de perros, quise averiguar el porqué de su fama, y me topé con uno de sus videos en el que muestra cómo cruzó a pie la frontera entre Argentina y Chile. ¡Guau, qué emoción! Con razón tiene 23,6 millones de suscriptores.