cara a cara

Se viene la transformación del primer anillo. Durante 27 días, las obras de remodelación en esta zona de la ciudad demandarán el cierre de esta ruta en diferentes tramos, lo cual ha generado expectativa, pero también ha puesto inquietos a vecinos y a dueños de algunos negocios.

Hay vecinos que dicen sentirse entusiasmados por la posibilidad de ver, en un futuro cercano, el nuevo rostro de la avenida Viedma, pero a la vez existe preocupación porque durante casi un mes no podrán circular vehículos en una zona donde existen comercios. Las autoridades municipales deberán contemplar los accesos necesarios a esta área concurrida de la ciudad, a fin de mitigar el impacto de la ejecución de las obras durante el tiempo prolongado. Así ganará la ciudad y el ciudadano.

Siguen surgiendo señales preocupantes. La desaceleración económica no deja de golpear al sector productivo e industrial de Santa Cruz, el departamento que es el motor económico del país. Uno de los casos más recientes es el de los lecheros, que han visto mermada su producción un 7%, debido, sobre todo, a los costos de operación. El principal complejo industrial lácteo con capitales extranjeros, como la PIL, ha anunciado reducción de personal y desde hace tres años registra más de $us 30 millones de pérdidas. Todo esto, sin duda, es una cadena de efectos negativos. Ojalá no sea contagiosa.

Es innegable que la gestión tiene frutos. Por primera vez, la Larga Noche de Museos, que se realiza en varios países del mundo, ahora se va a la Chiquitania. Seis poblaciones acogerán a turistas para que puedan apreciar su arte, danzas y música durante este fin de semana, en la previa a lo que será el mismo evento en la capital cruceña. Qué importante es este tipo de iniciativas para proyectar a nuestras provincias. ¡Enhorabuena!