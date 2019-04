cara a cara

Bs 100 para la canasta básica de una familia. El ministro de Economía cree que es suficiente en Bolivia. Según el análisis de la Fundación Jubileo y el Cedla, lo que una persona necesita para vivir por encima de la línea de la pobreza está entre Bs 400 y 480. Ahí está la diferencia fundamental. Más allá de los montos, habría que preguntar sobre la calidad de vida por la que apuesta la autoridad.

Lo que la población quisiera es que los niños tengan suficiente proteína para el desarrollo de todas sus potencialidades; que las familias no tengan que conformarse con lo mínimo, sino que puedan tener lo suficiente para mejorar sus condiciones, no solo de alimentación, sino también de vivienda y de satisfacción de sus necesidades fundamentales. Más allá de las críticas por las declaraciones de Luis Arce y los desafíos virales de quienes optan por tomar con humor la cruda realidad, es importante poner foco en la visión de país y en las metas de quienes gobiernan. Con cifras macroeconómicas no se va al mercado.

Es el Día del Niño. Oportunidad para revisar nuestra relación con ellos, desde el hogar, desde el ejercicio de la ciudadanía y desde el poder para quienes lo tienen. Que sirva para validarlos como seres humanos, con necesidades propias. Que su formación no esté basada en viejos cánones, en el tiempo residual que les damos o en palabras que no se hacen vida.

Hay censo en los penales. Según el Gobierno, se busca saber la situación jurídica de los internos, así como la capacidad y estado de la infraestructura. La realidad ya se sabe. Hace mucho que existe un clamor para que se construyan nuevos recintos y para que se acabe la retardación de justicia. Es a última hora y cuando se acercan las elecciones que los gobernantes pretenden hacer lo que no hicieron. Que esta vez sea en serio y que el censo no termine, otra vez, en proyectos y promesas que no se cumplen.