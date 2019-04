cara a cara

Comienza el cuarto mes del año. Es el día 91 de 2019. Estamos a poco más de siete meses de las elecciones nacionales. Hasta aquí, las campañas han sido más de denuncia y de ataque que de propuestas.

Ni moros ni cristianos plantean rutas innovadoras a los bolivianos. Frente a eso, el país está sumergido en uno de sus peores momentos: un nivel de corrupción elevado que refuerza el descredito ciudadano en las instituciones del Estado. Se han dejado ver mafias por todos lados; no solo de narcotráfico, también de ‘coyotes’ que promueven el robo de mineral, de contrabandistas, de tráfico de seres humanos… Todos están armados y viven en relativa tranquilidad, porque aún no se los combate como se debe. En materia social, ya no hay el ritmo de reducción de la pobreza que permitía decir que estábamos algo mejor; la salud sigue mal atendida a pesar de las promesas de cambio y las buenas iniciativas parten más de la sociedad civil que de la clase política. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Ojalá los que dicen amar a Bolivia dieran las respuestas o, por lo menos, dejaran de escuchar sus ecos para empezar a oír a los ciudadanos.

Una campaña ciudadana inundó el primer anillo y las redes sociales. Activistas pusieron letreros a los árboles, dándoles vida para que pidan no ser talados. La Alcaldía asegura que no los tocarán para ampliar el primer anillo y esa es buena noticia. También es bueno y saludable que cada cierto tiempo los vecinos se organicen y utilicen su creatividad para hacer llamados de atención. Nos viene bien a todos.

El periódico orureño La Patria ha sido elegido por la Asociación Nacional de la Prensa para recibir el premio más importante de esta institución. Felicidades a este medio colega, cuyos hacedores han transitado por momentos difíciles y han logrado salir adelante, contribuyendo a la democracia y al valor más importante de ella: la Libertad.