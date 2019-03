cara a cara

La emergencia de los chiquitanos por la dotación de tierras no puede reducirse a una simple acusación de “racismo”, como dice el viceministro Pedro Damián Dorado. Hay muchas explicaciones fundamentales que no se han dado. Por ejemplo, si se está dando tierras fiscales a comunidades interculturales (colonizadores), ¿cómo se está haciendo seguimiento para que no depreden áreas que deben ser preservadas en el marco de un manejo integral? ¿Bajo qué criterios se define a quién se dota de títulos? Es importante saber si se está cambiando el uso de suelo de la tierra, si esto responde a una planificación integral y pensando en la Madre Tierra o si se está haciendo con un afán político. En uno y en otro caso, las consecuencias son diferentes. Lo que hoy puede ser la cosecha de votos, bajo el título de democratización de la tierra, mañana podría derivar en problemas medioambientales irremediables. El INRA debe responder y tiene la obligación de actuar en consenso con los municipios, respetando normas y escuchando inquietudes.

Un adolescente que se rehabilitaba de la adicción a la clefa ha vuelto a la calle. Estaba en un hogar, dependiente del Estado. Entre la jueza del menor, la defensora de la niñez y el responsable de la Gobernación para este tema se echan la culpa y nadie asume que hubo una irregularidad en la salida de este menor de 14 años, que ahora ha vuelto a la calle y al consumo de drogas. Negligencia e indolencia es lo que se evidencia en el manejo de centros donde se tendría que cuidar a nuestros menores, especialmente a los que buscan rehacer su vida.

“Los medios son el enemigo del pueblo”. El último en afirmarlo fue Donald Trump. Ya antes lo dijeron varios mandatarios que detestan el trabajo del periodismo independiente. A muchos les gusta decir, pero odian escuchar y, mucho más, si el mensaje va desnudando las debilidades de sus gobiernos. Por eso, siempre será importante que el periodismo esté lejos del poder. La democracia precisa muchas voces. Las más incómodas son las más necesarias.