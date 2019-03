cara a cara

Causó polémica la propuesta del candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas de que las mujeres puedan portar armas para actuar en defensa propia. Sabemos que en Bolivia los índices de violencia contra las mujeres son elevados, no solo por los atracos que sufren en la vía pública, sino por las agresiones de todo tipo que ocurren en sus propios hogares. El debate sobre el derecho de portar armas nunca pierde vigencia en los países donde se lo reclama. Unos argumentan que una ciudadanía armada tiene un poder disuasivo frente a la delincuencia común e incluso frente a potenciales golpistas que quisieran tomar el poder con ayuda del Ejército. Otros, sostienen que la violencia no se combate con más violencia, y ponen de ejemplo las matanzas a manos de desquiciados. De todos modos, un debate como este todavía no aparece en el radar del electorado boliviano.

El tenista Hugo Dellien ya se encuentra en el puesto 87 del ranking mundial y aspira a meterse en el top 50 este año. Lo consiga o no, Dellien ya ha hecho historia. El tenis es uno de los deportes más exigentes. Sus máximos exponentes comienzan a despuntar cuando las raquetas todavía son más grandes que ellos; se someten a entrenamientos rigurosos, en lo físico y sicológico, porque este deporte demanda fuerza, agilidad, estrategia, sutileza, concentración. El factor suerte incide muy poco; solo se puede llegar a ese sitial a punta de talento. Hugo Dellien, todo un orgullo para el país.

Marquito Bulacia también se abre espacio entre los grandes del automovilismo. Lo hemos visto correr desde que era un niño, demostrando que la máquina es una extensión de su cuerpo, característica de los virtuosos. A sus 18 años, tiene todo para llegar a la cúspide.